Borges a Lucena: Usted miente, en República Dominicana no se llegó a ningún acuerdo #20Feb

Mientras la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rendía declaraciones sobre el proceso que el ente comicial lleva de cara a las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) desmentía el presunto acuerdo firmado en República Dominicana que la rectora mencionaba en su rueda de prensa.

“Tibisay Lucena, usted miente, en República Dominicana no se llegó a ningún acuerdo. Las elecciones que está montando en complicidad con el gobierno son un fraude a Venezuela.”, dijo el ex presidente a la AN a través de su cuenta oficial en Twitter.

Borges dijo que a pesar a las presiones internas y externas que tenia para firmar el acuerdo se negó a firmar el mismo porque “no quedaban establecidas las condiciones para unas elecciones libres y democráticas. No permití un acuerdo donde las garantías para que el pueblo eligiera fueran vulneradas”.

“Señora Lucena, los venezolanos tenemos derecho a todas las garantías, no a migajas. Lamentablemente el gobierno cerró la puerta a la participación, no podemos participar en un proceso donde el pueblo no va a elegir, sino a convalidar un fraude”, aseguró Borges.

Sobre la presunta invitación a la ONU enviada por el CNE a través del embajador Samuel Moncada dijo que la “observación unilateral no era una observación internacional”.

Borges detalló 4 puntos que exige la oposición para participar en unas elecciones:

1) Elecciones libres en el marco de la CRBV y con una fecha viable

2) Libre participación, sin presos políticos ni inhabilitados

3) Condiciones para que venezolanos en el exterior puedan votar

4) Observación internacional profesional

Borges aseguró que no aceptaran unas elecciones con unas fechas impuestas por el gobierno, una observación internacional sin garantías, en la que los venezolanos en el exterior no puedan participar “y donde el chantaje y la amenaza al pueblo es la norma”.

“Ante el empeño del gobierno de seguir fuera de la Constitución, nosotros seguiremos dando la lucha dentro y fuera de Venezuela para lograr que retorne la democracia a nuestro país”, aseguró el líder del partido Primero Justicia.