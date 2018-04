Consecomercio explora alternativas para impulsar el comercio binacional

En el marco de un Programa Institucional de Acercamiento con el resto del mundo, respondiendo a la necesidad de dinamizar el comercio desde y hacia Venezuela, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), se reunió este miércoles con los representantes de las Cámaras Binacionales de Estados Unidos, Canadá, Europa, países Latinoamericanos y de Asia.

La información la dio a conocer la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, quien señaló que durante esta reunión se revisó la posibilidad de realizar una gran rueda de negocios, en el marco de la 48 Asamblea Anual, del organismo del sector terciario de la economía, a celebrarse el 29 de mayo.

-El el marco de su cuadragésima octava Asamblea Anual, Consecomercio ha decidido dar un paso al frente en lo que es abrir las posibilidades que tenemos los venezolanos, dentro y fuera del país, para fortalecer el intercambio comercial entre nosotros, tenemos enormes oportunidades, hay una industria venezolana que está ociosa en gran medida de su capacidad instalada, como un capital humano importante que se mantiene en el país luchando y apostando por Venezuela, hemos visto con bastante optimismo como los venezolanos ante esta situación de precariedad que estamos viviendo, se han ideado nuevas alternativas, incluso sustitutos a las grandes marcas, en Barquisimeto tuve la oportunidad de probar 4 o 5 marcas de mayonesa, entonces por qué no mostrar todo ese potencial venezolana, mostrarle al mundo de lo que somos capaces-, afirmó.

Destacó que en tal sentido se ha realizado este miércoles una reunión con diversas cámaras binacionales, desde Turquía hasta Colombia; desde México a Argentina, cámaras asiáticas, europeas, que han respondido al llamado del sector comercial y comenzar a visualizar posibilidades de ruedas de negocios, intercambio comercial, afirmando que están tratando de demostrar que los gremios que están en Venezuela buscan brindarle esa luz de esperanza que necesita el empresariado venezolano, de que se pueden hacer cosas, que hay posibilidades tanto dentro como fuera del país.

Tenemos que prepararnos

La presidenta de Consecomercio estima que no podemos esperar a que se produzcan los cambios en el país, para poder prepararnos, debemos hacerlo desde ya.

-Los 56 casos de hiperinflación que se han vivido en el mundo, y Venezuela ya lleva cinco meses en un esquema de hiperinflación han determinado cambios profundos en su modelo económico, tambien incluso en su modelo político, en la mayoría de los casos, pero se ha percibido la hiperinflación como una gran oportunidad para cambiar la forma en que se estaban haciendo las cosas; Venezuela no creemos que sea la excepción, el país requiere un cambio, está clamando por un cambio, sobre todo en el aspecto económico, y creo que cada vez estamos más cerca de que ese cambio se dé-, aseguró.

Señala que estan atravesando el túnel, asimismo admite que se están moviendo, afirmando que en la medida en que van avanzando se están acercando.

-Indiscutiblemente estamos viviendo uno de los peores momentos y nada parece indicar que no vayamos a estar peor en el corto plazo, pero en algún momento vamos a rebotar, pero lo que no queremos en Consecomercio, es quedarnos estáticos, paralizados, no podemos darnos este lujo, debemos prepararnos para que cuando comience la recuperación ya estemos listos-, asegura con mucho optimismo.

En torno a como enfrentar el impacto de la diáspora, para atender la recuperación, la presidenta de Consecomercio señala que hay que decirle a los venezolanos que se fueron y a los que quedan, que aún existe la posibilidad de que vean que es aquí en Venezuela donde sus sueños se pueden hacer realidad, hay que convencer a esos venezolanos que es nuestro país donde está el espacio en el cual pueden hacer realidad sus sueños.