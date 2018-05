CTV: Ajustes salariales no resuelven necesidades de los trabajadores

Los ajustes de salarios que implementa el Gobierno, ya antes de ser anunciados se convierten en sal y agua, debido a la hiperinflación que vive el país, y solo contribuyen a aumentar el desempleo y a encarecer aun más el costo de la vida y a incrementar la pobreza, asegura el presidente encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres.

Recordó que en los últimos tres años en el país, se han producido una gran cantidad de ajustes salariales, con porcentajes que ya han rebasado hasta imaginación de la guerra de las galaxias, ya que cuando se producen los aumentos, ya han sido rebasados por los precios de los bienes y servicios.

-Aumentaron los salarios en el mes de enero, pero resulta que no alcanza siquiera para comprar un cartón de huevos, tampoco un litro de leche, menos un kilo de carne, y tampoco un pollo pequeño que ya cuesta alrededor de 2 millones de bolívares, y cuando vemos los números que nos señala el Centro de Documentación y Análisis Social de los Trabajadores(Cendas), ya que no existen cifras oficiales, porque el gobierno no las publica, nos damos cuenta de que solo la canasta alimentaria está por encima de los 52 millones de bolívares, además no sabemos de donde va a sacar el gobierno para pagar estos ajustes y todos los bonos que está anunciando, porque hasta ahora se ha demostrado que el Gobierno no tiene capacidad para resolver estos problemas-,advirtió el dirigente de la CTV.

Torres hizo nuevamente un llamado a insistir en el llamado y los proceptos que ha venido proponiendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que se instale una Comisión Tripartita: Trabajadores, Empresarios y Gobierno bajo la asistencia de esta misma Organización, para buscarle las soluciones a los grandes problemas que tenemos en el país, que no son solamente sociales, sino económicos y de carácter político.

-Pareciera que lo que está en juego es un proceso de elecciones para reivindicarse, y durante otros años más desangrando y manteniendo este pueblo en la miseria, como lo mantiene hasta ahora.

El 1° de Mayo

Consultado en torno a la concentración del Primero de Mayo, Torres señaló que este lunes realizaron una reunión en la UCV, varias centrales obreras, con la finalidad de definir las estrategias de la concentración de este martes.

-Nos hemos reunido diversas organizaciones sindicales en la UCV, con motivo de la concentración del Primero de Mayo, concentración que no tiene otra finalidad sino protestar y denunciar la situación que hoy están viviendo los trabajadores y el pueblo en general. Ayer las luchas y las protestas de hace 132 años por los mártires de Chicago era por mejores condiciones ambientales de trabajo hoy en día la lucha es por sobrevivir, por la vida, por el derecho de tener un país mejor, por el derecho de nuestros hijos, por mantener la familia, es la lucha que estamos dando, porque ya esto rebasó la lucha meramente reinvindicativa, para pasar a una lucha con toda la sociedad civil, porque estamos siendo afectados todos-, aseguró.

Sin embargo el presidente encargado de la CTV estima que deben continuar luchando por las reivindicaciones de los trabajadores, que haya mayores salarios, que el aparato productivo se pueda reactivar, que haya un consenso entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno, porque mientras esto no ocurra, cualquier aumento que se anuncie, antes de ser aprobado, se convierte en sal y agua, como ha venido sucediendo en los últimos años.