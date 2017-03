ESPECIAL Concejales inspeccionarán “fraude de Zuleta”

Cientos de transportistas se concentraron con sus autobuses en los alrededores de la Alcaldía de Iribarren este martes. Las unidades de transporte estaban estacionadas a lo largo de la carrera 17 y bordeaban la plaza Bolívar. Un peculiar rayado se encontraba en las ventanas de los vehículos, que hacía referencia al principal motivo de su protesta: Erick Zuleta traidor o Fariseo; eran las expresiones más leídas en el casco histórico de la ciudad.

Los protestantes eran conductores de seis líneas de transportes que transitan desde Lara hacia Maracay y viceversa. Responsable, Unión 22, Unión 23, Unión Valencia, Cooperativa Larense y 23 de enero eran las organizaciones protagonistas de un hecho que colapsó completamente al centro de la ciudad.

Un representante de la Unión Occidente, Jorge Galvis comentó que el motivo de su protesta era que desde el mes de septiembre el administrador del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, Luis Valencia, le entregó un aval al presidente de la Federación Nacional de Transporte, Erick Zuleta, que le permitió obtener una permisología para instalar unos autobuses en la ruta hacia Maracay.

“El aval que permitió que Erick Zuleta y su esposa Ana Guica obtuvieran el permiso por parte de INTT fue entregado tan solo en 48 horas. Nos preguntamos ¿dónde está el estudio de factibilidad y cuáles fueron los técnicos? Y ¿cómo es posible que se entregue una permisología de una ruta que está completamente saturada y no necesita más transporte? Esta protesta es para exigirle a la Cámara Municipal de Iribarren que se pronuncie y envíe una comisión al terminal a realizar una intervención administrativa, que allí va a salir a luz pública todo el chantaje que tiene Zuleta”, expresó Galvis.

Así mismo hizo hincapié en que la afluencia de pasajeros dentro del terminal ha mermado enormemente en los últimos días y que si ya casi no hay lugar para las líneas que tienen más de 50 años dedicadas a esa ruta, mucho menos para otros.

Galvis agregó que el paro de transporte que promulgó Zuleta para este lunes fue una cortina de humo para continuar con su corrupción. “La supuestamente protesta de este lunes fue una excusa con la cual viajar a Caracas, hablar con el ministro Molina y decirle que los calmará a todos si le dan más rutas; ese es su modus operandi. Además busca las rutas más lomito, como la nuestra, que ya estaba servida y nos costó 50 años hacerlo. Por qué no hace una ruta hacia Margarita o Ciudad Bolívar; se va a meter donde ya hay pasajeros, montándose en el esfuerzo de los demás”.

La protesta fue acompañada por los dirigentes de la Confederación Bolivariana del Transporte (CBT). Su presidenta Marena Bastidas, agregó que el derecho de palabra que pedirían ante los concejales de la Cámara no solo sería para denunciar la invasión de rutas por parte de Zuleta. Bastidas indicó que la discusión del aumento del pasaje no se debería realizar en cuatro paredes (como cree que actualmente efectúa el sindicato) sino en cámara abierta a través del comité de usuarios parroquiales y transportistas, a manera de llegar a una consolidación que beneficie a transportistas, usuarios y estudiantes por igual.

Las penurias a las cuales la Confederación asegura que se enfrentan dentro del Terminal de Pasajeros no quedaron fuera de la discusión. La institución, desde el mes de diciembre y por órdenes de su administrador, cierra sus puertas a las 12:00 de la noche; para Bastidas esta acción ha ocasionado que los transportistas y viajeros estén expuestos a ser robados cuando no les toca de otra que descargar a sus pasajeros en medio de la avenida Rómulo Gallegos, donde nadie vela por su seguridad.

“El terminal lo cierran por capricho y para nosotros la inseguridad ha sido demasiado desastrosa y vemos con gran preocupación que el director del terminal ni siquiera consultó esta medida con el sector transporte a ver si estábamos de acuerdo o no. 30 % los pasajeros son robados cuando llegan a la zona del terminal después de las 12 de la noche”. Igualmente denunció que con el aumento de la Unidad Tributaria los transportistas deben pagar 300.000 bolívares al año por aparcar sus unidades y que no todos tienen recursos para hacerle frente a esos gastos.

Bastidas agregó que el Sindicato se enriqueció porque tenían privilegios con la entrega de autobuses y repuestos, pero ya el Gobierno cambió ese proceso. Informó que el Ministerio se encuentra en el proceso de abrirle una cuenta a todos los transportistas de la rutas urbanas, en el Banco Bicentenario, donde les será cancelado el subsidio del mes de febrero y toda la cartera de crédito que venga de la misión transporte llegará directamente a la cuenta personal del conductor y el sindicato no podrá interferir.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara Municipal, concejal Jesús Superlano, subrayó que Erick Zuleta se ha burlado de las reivindicaciones reales del sector transporte y se ha convertido en un actor político de la derecha venezolana.

“Cada vez que el Gobierno no le da lo que él solicita, los chantajea al tratar de trancar al país y por sus acciones ha perdido apoyo. Antes estaban con él 80 % de los transportistas pero hoy en día, de las más de 25 líneas que tiene tan sólo nueve lo están apoyando (…) Tanto es el poder de Zuleta que controla una parte de la Alcaldía y del AMTT a su antojo para trancar la calle cada vez que no le entregan lo que piden y lo más triste es que el alcalde Alfredo Ramos no se pronuncia por lo que está pasando”.

Aprobado

A las 11:00 de la mañana inició la sesión en la Cámara Municipal de Iribarren. A los transportistas y miembros de la Confederación se les permitió el derecho de palabra casi al final de la sesión. El transportista José Nieto en nombre de todo su gremio les relató acerca del aval que permitió que Zuleta se apropiara de sus líneas. Igualmente, Bastidas tuvo su derecho de palabra para dar a conocer cada una de las irregularidades que se evidencian dentro del Terminal de Pasajeros.

Al finalizar el derecho de palabra, el concejal Joel Mendoza opinó que la responsabilidad de la concesión era del INTT y que desconocía cómo Zuleta era el enemigo si fue apoyado por el Gobierno. A esto, el concejal Superlano le respondió que su desconocimiento demostraba que era un “cara ‘e tabla” , pues no veía la realidad de toda la mafia existente en el terminal y como todos los recursos que les habían sido aprobados en los últimos años no se veían por ningún lado.

En lo mismo coincidieron los concejales de la bancada oficialistas quienes eran apoyados con aplausos, pitos y consignas referente “al reinado de Chávez”. Sin embargo, los concejalas opositores eran pitados y reclamados cada vez que trataban de expresar su punto de vista.

Con más de siete votos a favor la inspección fue aprobada por parte de la Cámara. La misma iniciará la próxima semana y posteriormente todo lo observado se llevará a mesas de trabajo para tomar una decisión final acerca de estas irregularidades.

La presidenta de la Cámara, Teresa Linares, relató que primeramente será levantado un informe para detallar qué está sucediendo dentro del terminal y tener mayor información.