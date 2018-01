ESPECIALANIVERSARIO EL IMPULSO siempre en defensa de las libertades

Si hay algo que nos caracteriza como medio, es la constante lucha por los derechos de los venezolanos. No solo somos la voz de muchos, sino que además nos preocupamos porque existan soluciones oportunas. Por eso, EL IMPULSO es la universidad del periodismo y eso se lo debemos a nuestro fundador, Don Federico Carmona y a todas sus generaciones.

Emilio Urbina, doctor en Derecho Urbanístico

Las ordenanzas de naturaleza urbanística

(…) Cuando el periódico cumplió sus 110 años, se me hizo una pregunta similar a la que hoy me formulan (edición 29.12.2013). Mi contacto con EL IMPULSO fue gracias al siempre recordado y admirado Dr. Félix Nazareno Pifano, quien regentó una columna en el diario de varias décadas. Corría el año 2000 y me encontraba en ese entonces como investigador y docente de la Universidad Católica del Táchira.

Ya había publicado dos o tres artículos en el Diario La Nación de San Cristóbal gracias a nuestro buen amigo y maestro, el periodista Germán Carías Sisco. En abril de 2000 me solicita el Dr. Pifano que le remita el texto. Mi sorpresa sería su publicación es esta casa editorial de todos los larenses y los que nos naturalizamos, mejor conocidos, como “barquisimetidos”. Luego de ese año, el diario nos ha tomado en cuenta en los foros y debates públicos sobre las temáticas más sensibles de la ciudad y la ciudadanía.

Dos noticias no olvido, más que cualquier impacto. La primera, siendo yo un extraño (todavía no era Barquisimeto) cuando en 2008 se nos hace una entrevista para explicar cada detalle de la auditoría normativa-urbanística recién publicada en un libro (edición de 2.03.2008) de las ordenanzas de Barquisimeto.

Nunca imaginé que el impreso estaría tan interesado en la única investigación sobre cuáles habían sido las ordenanzas de naturaleza urbanística publicadas en gaceta municipal de Iribarren desde 1950 hasta 2007. Se le hizo un seguimiento a nuestra investigación, que en ese entonces, buena parte la había organizado en Alemania mientras nos encontrábamos estudiando el postdoctorado.

La segunda noticia, tiene que ver con la cobertura del pleito judicial que sostuvimos en ese momento como apoderado del municipio Iribarren, en relación al rescate de ejidos de El Cercado. Fueron dos años (2010-2012) de ardua batalla judicial en la Sala Constitucional del TSJ, donde, favorablemente, logramos recuperarle 1.133 hectáreas ejidales que habían sido erróneamente reivindicadas por un particular. EL IMPULSO siguió muy de cerca este caso, dado que estaba comprometido el 5% de la superficie de la poligonal urbana de Barquisimeto.

Una de las fortalezas del diario está precisamente en el periodismo de investigación, en su compromiso inobjetable con esta ciudad y sus habitantes. Deseamos que cumpla otra centuria más (…)

Guillermo Palacios, diputado ante la AN

Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor

Hablar de 114 años de vida periodística no es cualquier cosa. Es repasar la historia de varias generaciones que con seguridad todas coinciden en un elemento común que destaca en la trayectoria de EL IMPULSO: la defensa permanente de la libertad de pensamiento y de información y expresión como fundamento de un estado democrático y como postulado frente a quienes con pensamiento totalitario han negado siempre la expresión libre del pensamiento, partiendo del hecho de que la verdad es la que ellos expresan, siendo que cualquier pensamiento distinto debe ser silenciado, manipulado y combatido a través del miedo, el control colectivo y la manipulación ideológica para impedir la disidencia y la diversidad.

El hecho es que EL IMPULSO no se ha doblegado frente a los halagos o presiones de quienes desde el poder han pretendido callar la crítica hacia la actuación de personas que ejercen funciones de naturaleza pública o, que aun sin serlos, participan de la actividad política para impedir un debate abierto sobre estos asuntos que son de interés colectivo.

Creo que EL IMPULSO ha sido un instrumento importante para llevar adelante debates públicos en función del interés colectivo, lo cual en oportunidades no han sido del agrado de personas que por su condición de influir en la esfera de lo público tienen que ser sometidas a ese escrutinio exigente de rendir cuentas, colocando como ejemplo la difusión que desde el momento de iniciarse el proyecto le ha dado este rotativo a la importante obra para el desarrollo del estado como es la represa Yacambú-Quíbor.

Por esto hoy es un momento oportuno para reconocer la labor encomiable del personal directivo, periodístico, administrativo y al personal obrero quienes se han entregado a cumplir con la misión de buscar la noticia e informar la verdad, a costa de los sacrificios que han tenido que hacer en el orden personal, profesional y económico obviando el hostigamiento y la arremetida del cual han sido objeto por ser un medio de comunicación que representa nuestro gentilicio y que ha servido como caja de resonancia de los problemas que aquejan a los venezolanos y larenses.

Freddy Andrade Alvarado, presidente de la Cadena Radio Minuto

El Decano sale de circulación

Desde niño recordamos al pregonero madrugador voceando ¡EL IMPULSO! ¡EL IMPULSO! así nos despertaban los muchachos que antes de asistir a sus escuelas eran los pregoneros de la época. Hablar de alguna noticia que nos haya impactado o venga a nuestra mente es complicado porque EL IMPULSO siempre ha sido portador de todo lo que acontece en el mundo, desde la llegada del hombre a la luna, la muerte del Papa santo Juan Pablo Segundo, entre otros, sin embargo, podemos afirmar con certeza que el anuncio de cierre de nuestro compañero de años, nuestro vocero e informante de todos los días, fue de un gran impacto.

Ese día cuando vi su primera página en blanco en señal de protesta se me vino a la mente el cierre de RCTV donde tuve el honor de ocupar el cargo de director del departamento de promociones y narrador de su noticiero El observador venezolano, fue un símil que por fortuna en el caso del Decano de la Prensa Nacional fue un hecho fugaz que marcó un negativo expediente que empañó el derecho que tenemos todos los venezolanos a estar informados.

En este aniversario 114 repetimos con orgullo la frase que durante años oímos por Radio Minuto 790 AM en las transmisiones del Cardenales de Lara con nuestro Alfonso Saer “su cafecito y EL IMPULSO” y nuestro deseo porque en los próximos 100 años las generaciones futuras puedan contar con este medio que no se arrodilla.

EL IMPULSO salió de circulación entre el 31 de diciembre de 2016 y el 13 de enero de 2017 por no tener papel.

Elías Bessi, expresidente de Fedecámaras Lara

Explotó el avión

Sin duda existe una noticia que me impactó mucho, estaba muchacho y estudiaba en el Colegio La Salle. Todos escuchamos un fuerte estruendo. Habían dicho que se había estrellado un avión en el aeropuerto, no lo creí hasta que al día siguiente vimos en la primera plana de EL IMPULSO el avión partido a la mitad. Era una aeronave de Avensa y estaba tirado en la pista del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara.

Esa noticia no la olvido, primero por el estruendo y segundo porque fue un suceso que conmovió a toda la ciudad y el país. La noticia fue impactante y estoy seguro que más de una persona la recuerda. En mi casa siempre hemos leído el diario EL IMPULSO es una tradición familiar y mía particularmente.

Hoy lo seguimos comprando o viendo a través de la página web.

El periódico ha luchado firmemente contra los regímenes que han sacudido al país. Son 114 años de historia y verlo disminuir sus cuerpos y su circulación por el tema papel ha sido duro.

Pese a todo reconocemos la lucha de la familia Carmona y de todo el personal para que el impreso siga adelante, sin mencionar el profesionalismo de sus reporteros, se trata de uno de los periódicos más completos y organizados del país.

Armando Prado, dirigente político

Se estrella avión de Avensa

Sin duda la noticia del avión de Avensa que se estrelló en el Aeropuerto de Barquisimeto. Esa noticia nunca la olvidaré. La foto que publicó el diario, cuyo autor fue el famoso “Gordo Peña” quedó para la historia. En materia política también recuerdo haber visto en las páginas del diario la caída del Muro de Berlín y la espectacular foto de los berlineses tumbando el muro.

El vuelo 007 de Avensa conocido como el vuelo madrugador, era un vuelo que cubría la ruta Caracas-Barquisimeto que se salió de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Explotó después del aterrizaje el 11 de marzo de 1983. 22 pasajeros y la azafata Isaura Arias murieron y 27 personas sobrevivieron con heridas graves.

Carlos Giménez Lizarzado

Noticias de consulta obligada

Para nosotros, EL IMPULSO es muy familiar, desde nuestra adolescencia era el periódico que se compraba en la casa; al iniciar los estudios de bachillerato y en la universidad lo consultábamos con frecuencia; especial atención prestábamos al Impulso socio económico, cuerpo que nos brindaba análisis de rigor sobre el país o una situación regional, pero también la página literaria y de opinión eran de obligadas consultas.

A nuestra corta edad nos impresionaron los reportajes sobre el bicentenario de Bolívar y la invasión a Panamá; aún conservo aquellas reflexiones de Moraima Guanipa con el título El día que la naturaleza cobró al hombre sus daños. Los trabajos de Sonia Botero y Violeta Villar Liste nos abrieron camino en la crítica literaria y las perspectivas en el ámbito de la cultura. Las ediciones aniversarias siempre fueron de colección en nuestra biblioteca. Por cierto un librito nuestro se gestó en la página de opinión del diario. Carlos Giménez Lizarzado, educador e historiador.

Germán Aponte, politólogo

Ataque terrorista

El ataque terrorista a las Torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Recuerdo ese acontecimiento plasmado ampliamente en las páginas del periódico y de todos los medios de comunicación social del mundo. Asimismo, no olvido cuando se cayó el puente Macuto.

La primera noticia me impactó mucho porque uno nunca se imaginó que eso pudiera ocurrir en los EEUU, que se ha caracterizado por su seguridad. Eso me impactó notablemente por ser Nueva York una de mis ciudades favoritas. Sin mencionar todas las implicaciones que eso trajo: guerras y terrorismo. El mundo se hadeteriorado producto de los intereses políticos y las organizaciones terroristas.

Recuerdo que por la caída del puente en Macuto la gente tuvo que quedarse a dormir en sus trabajos; ese día no puede retornar a Cabudare, las colas eran enormes, tuve que dormir en casa de una tía y colocarme ropa prestada. Fue un suceso muy lamentable con fallecidos y el colapso de otro puente en la Ribereña que dificultó el tránsito de conductores entre Palavecino y Barquisimeto.

EL IMPULSO realizó extensa cobertura de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 lo que se denominó “Caracazo”. Fuel algo que nunca pensé ocurriría en Venezuela, un país que siempre se había caracterizado por su paz ciudadana. No olvido las noticias que aparecieron en el diario vinculadas a la intentona golpista el 4 de febrero de 1992.

Venezuela era el faro de la democracia a nivel latinoamericano, de la alternabilidad política, le decíamos al mundo cómo hacer elecciones. Hoy día vemos las más grandes consecuencias de ese golpe de Estado.