Falcón: El verdadero problema de Venezuela es la economía y no la política

El candidato presidencial, Henri Falcón, visitó el estado Nueva Esparta en marco de su campaña electoral, y sostuvo que el verdadero problema de Venezuela “es la economía, no la política”.

“Hay una situación de caos estructural en el país, por lo cual hemos decidido dar un paso al frente, para darle la cara a Venezuela; sensibilizando a la población en torno a nuestra propuesta de cambio. Debemos derrotar a este Gobierno.”, sostuvo el candidato a través de su cuenta de Twitter.

Falcón también destacó que las condiciones políticas son “extraordinarias para el cambio”.

“Tenemos un Gobierno con un 80% de rechazo, el 70% de la población deseosa de participar, en medio de un proceso hiper inflacionario”, manifestó.

Por último, destacó que el objetivo de su campaña es “generar seguridad y confianza para la inversión en el país”.

“Debemos generar seguridad y confianza para la inversión en nuestro país, y para ello es necesaria la reinstitucionalización del Estado”, finalizó.

El verdadero problema de #Venezuela es la economía; no es la política, no es la pelea ni la confrontación. Si no vamos a un proceso de concertación, que nos permita tener condiciones de gobernabilidad, es imposible resolverlo @islatvmargarita

