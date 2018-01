FOTOS: Omar Barboza designado presidente de la AN

Aproximadamente a las 11:30 de la mañana dio inicio el acto de juramentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) para el período 2018-2019.

El presidente saliente del Parlamento Julio Borges informó que de acuerdo con Articulo 3 del Reglamento de Interior y Debate, se nombró como secretario accidental al Diputado Stalin Gonzalez.

Posteriormente el Diputado Juan Guaido tomó el derecho de palabra.

“Propongo en nombre de la fraccion mayoritaria de la unidad como presidente del Parlamento Nacional a un hombre que va a tener la responsabilidad de ponerle la banda presidencial al nuevo presidente (…) proponemos al doctor Omar Barboza como presidente de la Asamblea Nacional, como primer vicepresidente al diputado Julio Cesar Reyes y finalmente como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional al diputado Alfonso Marquina” puntualizó.

Guaido manifestó que “El compromiso con Venezuela es mantenernos unidos de cara a un año de elección presidencial”.

Por su parte el diputado Omar González en su derecho de palabra puntualizó que “la fracción parlamentaria del 16 de Julio piensa que con esta directiva no se garantizará el cumplimiento del mandato del plebiscito del 16 de julio (…) para todos es claro que en esta AN hay dos agendas, la agenda de la cohabitación con la constituyente y la otra que planteamos , que es la agenda que exige un cambio político de verdad (…) las libertades no se negocian”.

Posteriormente fue el turno del diputado Henry Ramos Allup quien asevero que “nosotros no vamos a llamar a ninguna guerra civil, yo quiero pedir a la cámara que de pie le haga un reconocimiento a la junta directiva saliente”.

Allup se dirigió al diputado Julio Borges “te reconocemos haber soportado las críticas por el proceso de conversaciones en Dominicana”.

“Hay que destacar que como oposición democrática hemos cumplido estrictamente los acuerdos parlamentarios y extraparlamentarios suscritos entre organizaciones políticas sin sospechas de ningún tipo y en base a ella hemos elegido las tres juntas directivas de la Asamblea Nacional” precisó Allup.

El Secretario General del partido Acción Democrática señaló que “Este año va a ser particularmente difícil para nosotros, a la nueva directiva les digo tienen que ser muy políticos e interlocutores con el gobierno, nosotros si queremos resolver el problema político y que el pueblo venezolano tenga las oportunidades de futuro que el gobierno se robo”

“A Venezuela hay que hablarle claro no importa que nos critiquen” añadió.

Finalmente se llevó a cabo el proceso de votación nominal de los diputados y con 102 votos a favor y 5 en contra se ratifico la propuesta del diputado Juan Guaido de designar como presidente del Parlamento Nacional al diputado Omar Barboza , primer vicepresidente al diputado Julio Cesar Reyes y como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional al diputado Alfonso Marquina.