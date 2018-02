MUD dará a conocer este miércoles su decisión sobre elecciones

Será este miércoles 21 de febrero cuando la oposición en conjunto anuncie al país que los principales partidos de la MUD no participarán en las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril. Hace minutos la tolda blanquiazul, Un Nuevo Tiempo (UNT) adelantó su posición al informar que se retira del proceso electoral y propuso “reconstruir la Unidad”.

El diputado del partido, Elías Matta, escribió en su cuenta de Twitter que “en las próximas horas” habrá un comunicado de la dirección ejecutiva de la tolda.

Los mayores partidos opositores de Venezuela decidieron no participar en las elecciones presidenciales de abril ante la falta de condiciones electorales, anunció el martes uno de sus dirigentes.

El vicepresidente del partido Acción Democrática, diputado Edgar Zambrano, dijo a The Associated Press que su organización y las fuerzas Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo decidieron sumarse a la postura que anunció el 16 de febrero Voluntad Popular, la tercera fuerza opositora, de no acudir a los comicios.

“Necesitamos el conjunto de todas las fuerzas de la oposición y desde ese punto de vista si no está Voluntad Popular, si no está Primero Justicia, si no está Un Nuevo Tiempo, pues se hace muy cuesta arriba ir contra una matriz que se va a generar a favor de la no participación”, indicó el dirigente.

La coalición opositora, que integran una veintena de partidos, inició este mes una serie de consultas para tratar de lograr una posición de consenso sobre las elecciones del 22 de abril pero la decisión se han complicado debido a que algunas pequeñas organizaciones se han mostrado a favor de participar en las elecciones.

El dirigente de Primero Justicia, diputado Jorge Millán, dijo a la AP que para el miércoles la coalición presentará al país las propuestas ante el panorama electoral.