Afectados piden a la gobernadora abocarse al caso Plaza Mayor

Las 450 familias afectadas del conjunto residencial Plaza Mayor, en donde recientemente hubo una intención de invasión, solicitan a la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, que se aboque al conocimiento del caso, tanto para acelerar la adecuación de los servicios básicos a través de Corpoelec e Hidrolara, como para presionar al Grupo Hispania para que entregue los apartamentos.

Una comisión conformada por cuatro propietarios se mantuvo reunida el día de ayer con Kleider Ferreiro, director de Seguridad y Orden Público del estado Lara, para pautar una reunión con la gobernadora.

Joel Uribarrí, miembro de la Asociación Civil Quiero Mi Inmueble, que reúne a quienes están a la espera de sus propiedades, indicó que se mantienen en asamblea permanente y se programarán guardias nocturnas dentro del conjunto residencial, con el fin de evitar una nueva invasión.

Varios meses, incluso un año antes de la invasión que los sorprendió el lunes 1ero de enero, no había ninguna novedad con respecto al estatus de la adecuación de los servicios por parte de Corpoelec ni de Grupo Hispania, cuyos propietarios no han dado la cara a los afectados y se limitaron a enviar a sus representantes.

-No teníamos permitido ingresar, tampoco teníamos noticias nuevas, siempre existió ese temor a una posible invasión porque estos apartamentos están listos, incluso algunos propietarios tienen su llave y remodelaron su interior, lo que no podían era vivir porque no tienen servicios, indicó Uribarrí.

Reina la incertidumbre entre los propietarios, cada uno con una historia difícil de sobrellevar, pues pese a haber pagado por la obtención de una vivienda propia hace varios años, todavía no tienen la certeza siquiera de poder habitar en ella algún día.

Por ahora, tratan de adaptar su rutina para “vigilar” su inmueble, algunos atrasaron diligencias personales y otros permanecen ausentes de sus puestos de trabajo, con la esperanza de que prontamente su caso sea resuelto.