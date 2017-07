AN sigue dando la cara por el país

Para la oposición venezolana la elección para la Asamblea Nacional Constituyente solo demostró la derrota del Gobierno nacional. Así lo manifestó este lunes el presidente del Poder Legislativo, Julio Borges, recordando que solo votaron tres millones de personas y no ocho, como lo aseguró en horas de la noche la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

A tan solo horas de unas declaraciones presidenciales que amenazan, entre otras cosas, con levantar la inmunidad parlamentaria, este cuerpo manifiesta que continuará de pie por mandato popular desde 2015, el cual se ratificó el pasado 16 de julio.

“Vamos a seguir al frente de la lucha. El pueblo venezolano cuenta con su Parlamento. Nadie puede pensar que porque el Gobierno hizo un proceso fraudulento manchado de sangre, se salieron con la suya; por el contrario, están derrotados. Este es un Gobierno tan desesperado, tan débil, tan ilegítimo que tiene que inventar ocho millones de votos que no existen. Esta derrota que sufrió el régimen ayer, a nosotros nos tiene que dar más fuerza, determinación y entereza para seguir adelante”, expresó Borges al tiempo que la diputada Delsa Solórzano soltaba “ellos no son diputados, no los reconocemos”.

Luego de la proclamación de estos asambleístas, que aún no se realiza, deben transcurrir 72 horas para instalarse en la sede del Palacio. Frente a ello, el diputado Henry Ramos Allup admitió “no habrá coexistencia ni convivencia en este recinto. Es como si tuvieras un hampón en tu casa. Es imposible”.

Indicó que darán cumplimiento de su investidura “aquí y en cualquier lugar”, por lo que no descarta la búsqueda de otros espacios para realizar las sesiones ordinarias y los trabajos de las comisiones permanentes. “Si asaltan el Palacio con armas, sesionaremos en otra parte”, sostuvo.

A pesar de estas afirmaciones, Borges aseguró que no tienen mayores detalles sobre cómo procederá el Gobierno nacional luego de este proceso viciado, en el que suponen establecer a 545 personas dentro de la sede de la AN, ubicada en el centro de Caracas.

Pidió, en ese sentido, mantener la lucha en las calles hasta recobrar la libertad, que a su juicio, está más cerca de lo que se piensa.