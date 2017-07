Importaciones se contrajeron 33,4% durante el mes de mayo

Una contracción del 33,4% registraron las importaciones de bienes y servicios durante el mes de mayo de este año, en comparación con el mismo período del año anterior, lo cual constituye la segunda caída interanual más fuerte del 2017.

No obstante, el modelo elaborado por Torino Capital, que analiza las cifras de exportación

de los 16 principales socios comerciales, indica que hubo una ligera recuperación con

respecto al mes anterior, pasando de US$ 711 millones en abril a US$ 751en mayo. La

firma considera que la reducción en los desembolsos para pagar la deuda externa en mayo

pudo haber contribuido a este ligero incremento.

Dado este comportamiento el banco revisó a la baja sus estimaciones de importaciones y

calcula que estas cerrarán el año en US$ 20,3millardos, , es decir 13,1 millardos en

compras de bienes y US$ 7,m2 millardos en servicios, lo que representa una contracción

estimada en 28,9% respecto al año precedente.