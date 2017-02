El juego interior, clave para Guaros de Lara en la LDA

Buena parte de las posibilidades de clasificación al Final Four de la Liga de las Américas 2017 para los Guaros de Lara, vigentes campeones continentales, pasan por cómo pueda ser el desempeño de sus internos en los enfrentamientos contra Soles de Mexicali (México), La Unión de Formosa (Argentina) y Fuerza Regia (México), en ese orden, en el primer grupo de semifinales, a jugarse entre este viernes 24 y el domingo 26.

En una estructura que ya no cuenta con Windi Graterol y en la que Néstor Colmenares es el principal respaldo de Gregory Echenique en el puesto 5, en ausencia de un jugador importado con estas características en la estructura, Luis Bethelmy, Lazar Hayward y José Martínez tendrán que asumir también minutos de desgaste en la zona pintada contra jugadores de mayor talla, en especial si Echenique está afuera para protegerlo por faltas.

Fue ese uno de los aspectos que empujó más a la gerencia a sustituir a Russell Carter por un Lazar Hayward que puede aportar puntos pero que, además, es un mejor defensor en el puesto tres, puede ayudar mucho más en la toma de los rebotes y tomar parte en una mayor cantidad de combinaciones de jugadores según las situaciones que el juego presente.

Estrategias estudiadas

El coach Jorge Arrieta, antes de viajar a Monterrey, detalló, en especial, el trabajo que Gregory Echenique tendrá que hacer contra jugadores como Torin Francis (La Unión de Formosa) o Justin Keenan (Soles de Mexicali), cuyas estructuras son similares a las de Guaros en cuanto a que no hay una segunda alternativa natural para la posición en caso de meterse en problemas de fouls. Mexicali por ello se reforzó un poco más con la llegada de Javier Carter.

“De los tres equipos que vamos a enfrentar, dos de ellos son los que tienen un solo jugador grande. Torin Francis y Justin Keenan. Nosotros estamos en la misma situación. El que gane la batalla de poner en fouls al grande del otro equipo tomará una ventaja importante en el juego y en eso estamos muy claros”, explicó el coach zuliano.

“Hay que poner la bola en sus manos (Gregory Echenique) para poner en fouls al jugador del otro equipo, obligarlos a defender con menos intensidad u obligarlos a hacer dobles marcajes que nos permitirán tomar libros abiertos”, detalló. “Gregory (Echenique) es un buen pasador así que identifica los dobles marcajes y saca muy bien la pelota de ahí para encontrar al tirador”.

Los juegos de ensayo contra Trotamundos de Carabobo en Valencia y San Felipe no fueron de la exigencia necesaria, pero en los mismos constató que está “más o menos claro” sobre “cuando Gregory (Echenique) va al banco, cuál es la combinación que necesitamos para el tipo de defensa que queremos hacer porque cambia con su ausencia e incluso en la ofensiva también, el tipo de ataque que usaremos al ir al interior”.

No tener juegos oficiales de Liga Profesional (LPB) aún es un factor que afecta pero que es disimulable debido a la calidad y bagaje de un núcleo criollo que juega en conjunto tanto en el quinteto rentado como en la selección. “Es una de las cosas que uno va aprendiendo en los juegos. Cuáles grupos funcionan bien y cuáles no tan bien y se hacen combinaciones que te sumen y no que te resten en el juego, que te dan plus y no números en negativo”.

La llegada de Lazar Hayward supone que el grupo haya crecido “en talla y también en entendimiento del juego” para Arrieta. “Nos da algo que no teníamos como es defensa en la posición tres, es un buen rebotero con inteligencia para el juego y que nos ayudará a resolver situaciones en ataque y defensa porque toma buenas decisiones y nos ayuda a rebotar”.

El entrenador tricampeón nacional estima que si otros equipos plantean ajustes ya la plantilla sabrá cómo atacarlos. “No digo que todas las cosas, porque hay muchas posibilidades contra los bloqueos directos de los pick and rolls, por ejemplo. Hay entrenadores que dicen que hay siete cosas que puedes hacer ofensivamente y eso significa que hay también siete defensas contra eso y en eso estamos”.

La plantilla hizo el viaje a México este miércoles con escala previa en Panamá, tras viajar por vía terrestre a Valencia desde Barquisimeto y despegar desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena. El cuerpo técnico estipuló otras tres prácticas entre este jueves y mañana antes del estreno contra Soles.