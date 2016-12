Mikey O’Brien es nuevo importado de Tiburones

El lanzador Mikey O’Brien es el nuevo importado de los Tiburones de La Guaira al ingresar por el receptor colombiano Jorge Alfaro en la recta final de la ronda regular en la LVBP.

O’Brien viene de estar en liga independiente y espera ayudar a los escualos que se encuentran en una situación comprometida de cara a meterse entre los seis clasificados a la postemporada.

“Físicamente me siento increíble. Ha sido muy divertido estar aquí. Yo solo quiero lanzar. He sido abridor, prácticamente durante toda mi carrera, pero también he tenido experiencia en el bullpen. Así que estoy muy cómodo en cualquier posición. Yo solo quiero subir al montículo y lanzar”, dijo el extranjero a la página web de la LVBP.

La Guaira tuvo la ayuda de Alfaro al ganarse la distinción del Jugador de la Semana a finales de noviembre pero luego se cayó de manera estrepitosa al batear en diciembre para .111.

O’Brien en 2016 tuvo una efectividad de 4.34 en 21 compromisos. Todos esos números los consiguió como abridor del club. Ya el tirador se estrenó en la LVBP pero no se descarta pueda ser usado como relevista. “Es interesante llegar en esta situación. Estar en un equipo que puede pasar a los playoff y conseguir el anillo es algo emocionante. Quiero contribuir en cualquier rol, así sea sacando un out, ayudar de cualquier forma”.

Agrega a un jardinero

La gerencia escuala agregó a su roster al jardinero Alonzo Harris al sustituir a Enmanuel León, quien fue colocado en la lista de 14 días. Harris viene de liga independiente y allí bateo para .307 con 15 jonrones y 58 impulsadas. Además se estafó 43 bases el nuevo foráneo de los salados. Si estoy en el plato, no sabes si jugarme adentro o de forma regular”, explicó el nuevo foráneo.