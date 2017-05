Ante gran incertidumbre es imperativo luchar por un cambio

En el país hay realidades que imponen la necesidad urgente de luchar por un cambio. Y lo vinculó con el hecho de que nuestro país está lleno de emboscadas políticas y económicas, por lo que no es casual la caída del Producto Interno Bruto en un 18% el año pasado, y que los escenarios del 2017 continúen siendo sombríos, aseguró la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui.

Explicó que esto es “el resultado de una mala política y de un enfoque económico equivocado”, además de que “el socialismo ha colapsado y sus resultados son irreversibles”.

Uzcátegui dijo, asimismo, que no hay mejora posible en el marco de las políticas vigentes, sino un empeoramiento de lo que ya es malo. De hecho, eso es lo que siente la gente. Pero también es “lo que sentimos los comerciantes: que estamos en un laberinto de imposibilidades, y que por eso mismo se impone la necesidad urgente de luchar por un cambio”.

Por otra parte, en cuando a los saqueos de comercios en Valencia y otras ciudades del país, dijo que estos negocios han sido afectados por la actuación de vándalos, reivindicando a quienes protestan de manera pacifica y ejerciendo un derecho constitucional, ya que no son estos los que saquean, afirmando que los saqueadores en la mayoría de los casos lo hacen con bastante tolerancia por parte de las autoridades, afectando no solo a los comerciantes y empresarios, sino también al trabajador que pierde su puesto de trabajo y a la comunidad que no tendrá donde adquirir sus bienes y servicios.