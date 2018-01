Escenarios del país: El boom de las criptomonedas (1)

Durante 2017, el protagonismo en materia financiera ha sido, sin duda, el “boom” protagonizado por las monedas virtuales o criptomonedas, particularmente por el “vuelo” alcanzado por su mayor exponente: el Bitcoin.

En la primera parte de este artículo, se hará referencia a la creación y posterior proceso especulativo relacionado al bitcoin. En la segunda entrega se analizará los elementos restrictivos asociados a la dinámica del mercado, el control del mismo y la creación de las “criptos” nacionales, entre ellas el “petro”

Como ha sido expuesto anteriormente, las monedas digitales se basan en la tecnología de las cadenas de bloques –blockchaine– que consiste en la creación de registros descentralizados, a través de transacciones originadas en ordenadores individuales, es decir, no están regulados por un ente o servidor central. Cada transacción produce un bloque, del cual se origina otro, y así sucesivamente. En la cadena de bloques, además de descentralizada, su registro es anónimo, actuando mediante un protocolo que es usado para crear y verificar cada transacción.

1.- La “revolución” del bitcoin

El desarrollo inicial de esta tecnología está asociado con el bitcoin, que fue la primera criptomoneda, creada a través de un sistema electrónico de caja peer-to-peer. Surge en Febrero 2009, de mano de uno o varios operadores informáticos, detrás del nombre de Satoshi Sakamoto. Cada moneda virtual, se genera en la red, y su valor está sujeto a la oferta y demanda de la misma. Inicialmente, pocos usuarios ocuparon el protocolo propuesto, por lo que el valor del bitcoin era relativamente moderado, pero a medida que su uso se fue extendiendo, su valor comenzó a subir, generando un crecimiento exponencial, a través de un proceso de creación denominado “minería”.

A pesar de la desconfianza inicial, y de ser asociado a procesos ilícitos como el lavado de dinero, la evasión fiscal, el terrorismo, etc, el bitcoin se diseña para cumplir un conjunto de roles –hasta ahora reservados a las monedas oficiales– sin tener que depender de un proceso regido por una institución centralizada. Recordemos que las monedas actuales (dinero fiduciario) no están respaldadas más que por la confianza que cada quién pueda depositar en ellas, ya que no se cuenta con un patrón de valor como el que representó el oro en su momento, lo que produce inestabilidad y control por parte de los bancos centrales, permitiendo a los mismos, la manipulación del crédito y de los precios. De allí que muchos vieron en la criptomoneda, una alternativa para ser usada como medio de pago, como reserva de valor, y por supuesto… para especular.

La histeria especulativa

A comienzos de 2017, el bitcoin se cotizaba alrededor de 1.000 dólares la unidad; para el 18 de diciembre su valor se estimó en 19.800 dólares. Por su parte, el Mercado Mundial de Criptomonedas en enero 2017 era de 20.000 millones de dólares, para diciembre estaba en 300 mil millones de dólares (Ben Carlson-Ritholtz 7 dic. 2017)

Crecimiento de la cotización del Bitcoin en 2017

Fuente: BloombergFinance Dic 07 2017

Este crecimiento desproporcionado ha sido calificado por diferentes personalidades e instituciones como una “burbuja financiera” alimentada por un voraz proceso especulativo, en el que los inversores terminan inflando los precios, bajo la premisa errónea de que estos seguirán incrementándose hasta el infinito.

Aclamados Nobel de Economía como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Robert Shiller y otros reconocidos economistas como Kenneth Rogoff de Harvard University, Paul Donovan economista jefe del banco UBS, Adam Ozimek de Moody´s han ratificado esta opinión en diferentes escenarios. Algunos han comparado este proceso con las “burbujas” de los puntocom en los años ’90 y la burbuja bursátil japonesa de los años 80. Inversionistas como Howars Marks le consigue similitud con la burbuja de los tulipanes sucedida en Holanda en el siglo XVII. Por su parte Georges Ugeux que mantiene un blog financiero en Le Monde, sostenía que las alzas de precios se debían exclusivamente al aumento de los volúmenes, y que al no ser una moneda, el bitcoin no tiene un valor intrínseco, quedando el mismo a disposición de los manipuladores de la plataforma (G. Ugeux Le Monde 25 Mayo 2017)

Randal Quarles, gobernador de la Reserva Federal, argumentaba que en periodos de tensiones financieras, generalmente se produce aumentos en las demandas de liquidez por parte de los actores financieros, y ella no puede ser garantizada por las criptos.

En diciembre, el bitcoin tuvo un espaldarazo importante cuando la Bolsa de Derivados de Chicago comenzó a cotizar futuros nominados en la criptomoneda, este hecho es significativo por tratarse de operaciones en un mercado regulado.

A finales del 2017, la onda expansiva se detuvo y el precio del Bitcoin perdió cerca de un 30% de su valor en apenas cinco días; cayendo la cotización a 11.800 dólares el 22 de diciembre. En su caída arrastró el valor de otras criptos: El Ethreum cayó de 840 a 560 dólares en 24 horas, El Litecoin perdió el 50% de su valor en 72 horas, de 380 a 190 dólares. Los comentarios son variados; algunos aducen que hackers asiáticos piratearon la plataforma Youbit en Corea del Sur,robando hasta un 17% de sus activos, otros recurren a las advertencias de bancos centrales –como el de Singapur– sobre los procesos especulativos y por supuesto, al efecto de la competencia. Para la primera quincena de enero, la volatilidad se mantenía en los mercados.