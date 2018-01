Escenarios del país: El mercado y los elementos restrictivos

Lo que estaba previsto, ocurrió. En el transcurso de la semana pasada la “burbuja” especulativa continuó desinflándose y la capitalización general de las “cryptos” sucumbió en un “efecto dominó” global. La secuela producida por este “cryptocrack”, aun es motivo de interpretación; los expertos en finanzas manejan diferentes opiniones.

Los elementos restrictivos

Independiente del proceso especulativo, el bitcoin y todas las criptomonedas están sometidas a una serie de factores que influyen de manera negativa, generando externalidades que afectan su dinámica:

• El número de Bitcoin es limitado, solo pueden circular 21 millones, así está establecido en el algoritmo inicial. Se estima que el 80% del total ya ha sido extraído por los mineros. Este hecho genera presión sobre el valor.

• Reconocimiento: Los Bancos Centrales de numerosos países han advertido sobre los riesgos que representa operar con criptomonedas. Algunos gobiernos han establecido reglamentaciones e incluso prohibiciones para su uso.

• Fraude: La plataforma no está exenta de robos y piratería, de hecho se han producido numerosos fraudes. El más representativo fue el de MtGox en 2011: se desaparecieron 650.000 bitcoin, aunque algunos sostienen que la cantidad total fue de 850.000. En 2016, robaron 65 millones de dólares en bitcoin por operadores vinculados a la Bolsa de Hong Kong; algo similar sucedió con la plataforma Igoten Australia.

• Energía: Operar las plataformas para crear bitcoin demanda una gran cantidad de energía. Aunque existen diversos criterios sobre las cifras, digiconomist estimó en diciembre 2017 que cada transacción de bitcoins puede demandar una cantidad equivalente a la energía de un hogar estadounidense promedio en una semana. Hay quienes consideran la minería de criptomonedas más contaminante que la industria minera, generando efectos negativos sobre el clima. Se estima que cada emisión genera entre 8000 y 13.000 kg de CO2 (EttieneGoetz-LesEchos22 dic. 2017)

• Costos: Para operar la plataforma, el usuario puede incurrir en un conjunto de costos, representados por las diferentes comisiones que debe de cancelar. Algunas de ellas son: comisiones de transacciones, de depósitos de fondos, de retiros de fondos, de cambio de monedas.

• Operaciones fraudulentas: algunos operadores recurren a operaciones en la plataforma que permiten generar situaciones fraudulentas;entre las más comunes, operar consigo mismo para crear volumen e influenciar el precio (Wash Trades) o crear distorsiones en el mercado mediante la emisión de órdenes de compra o de venta infladas, con la finalidad de manipular precios (spoofing).

Lo cierto es que el bitcoin ha venido presentando inconvenientes producto de sus propias limitaciones técnicas que le impiden expandirse. De allí la creación de otras criptomonedas que al final de 2017 se estimaban en unas 1.300, de las cuales el “criptomillonario” James Altucher estimaba que solo un 5% son operativas, siendo las restantes producto de la especulación y de fraudes. (Agora Financial: The Three Stades of Bitcoin-02 Enero 2018)

¿Quién maneja el mercado?

Aunque el mercado de las criptomonedas está repartido por el mundo entero, los analistas consideran que más de la mitad del mismo está establecido en los países asiáticos. Yann Rousseau redactor del diario financiero francés Les Echos estimaba el 11 de enero, que los inversores de Japón y Corea del Sur generan más de un tercio del comercio.

Después de la nueva reglamentación japonesa sobre las criptomonedas, el boom en ese país ha sido de tal magnitud, que se considera que cerca de un 30% de los volúmenes de negocios en todas las plataformas a nivel mundial están nominadas en Yenes japoneses, Grandes plataformas como BitFlyer en Japón y Bithumben Corea del Sur se han convertido en las referencias más importantes, desde las restricciones dispuestas por las autoridades en China.

El pasado 11 de enero, una información proveniente de Corea del Sur, donde se anunciaba la intención del gobierno de ´promulgar una ley que controle las actividades de minería de Bitcoin en ese país, generó un impacto en el mercado que se materializó con una caída del 12% en el precio de la cripto.

Las “criptos” nacionales

Para no estar fuera de la “ondacripto”, algunos países han anunciado recientemente la creación de su propia criptomoneda; entre ellos, Estonia, Dubái, Rusia, y por supuesto… Venezuela. Todos ellos están armando sus plataformas para irrumpir en el mercado de las monedas digitales.

Cada uno, tiene sus propósitos específicos para tomar esta decisión, pero es importante tener en cuenta que el funcionamiento de una cripto está supeditada a la concurrencia de la oferta y demanda de las mismas. Allí, la confianza de los concurrentes respecto del proceso en cuestión es fundamental.

En el caso del “Petro”–criptomoneda propuesta por el gobierno venezolano– hay que considerar que la comunidad financiera internacional ha manifestado una reiterada desconfianza hacia un gobierno que –una vez más– presenta el peor desenvolvimiento económico del mundo, expresado en la inflación más alta del orbe, el más alto nivel de riesgo-país, recesión, escasez, autoritarismo, caída en la producción petrolera a niveles impensables (1.7miilones barriles/diarios en diciembre según S&P Global), amenaza de default,y una gestión gubernamental que no ha podido impedir los elevados niveles de corrupción e ineficiencia. Con estos indicadores, la viabilidad del Petrocomo aspirante a moneda digital, está seriamente en entredicho.

Conclusiones

A pesar de lo novedoso del concepto, hasta ahora, las criptomonedas han sido un producto, donde individuos, bancos, organizaciones, y en general los mercados… han cedido a la tentación y a la histeria especulativa.

Sus cotizaciones siempre van a depender de los pronósticos estimados sobre su valor futuro, de manera tal que su volatilidad, dependerá de juicios de valor por parte de quienes apuesten por ellas. Hasta ahora, pareciera que esa volatilidad es manipulada por organizaciones y especuladores expertos.

En la medida en que se superen las dificultades inherentes a su operatividad, las criptomonedas podrían convertirse en el medio de intercambio usual en un futuro próximo. La tecnología generadora de las mismas apenas está en su génesis, su irrupción definitiva será tan importante como el surgimiento de Internet.