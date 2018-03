ESPECIAL 86,1% de los venezolanos evalúan como negativa la situación país

La consultora Poder y Estrategia realizó un estudio de opinión durante el mes de febrero sobre temas de interés nacional.

Ricardo Ríos, presidente de la encuestadora, señala que se abordaron temas acerca de las próximas elecciones presidenciales, evaluando el deseo de participación y candidato preferido. Se consultaron temas sobre la situación nacional y las expectativas de la misma para los meses venideros.

Resultados

✓La mayoría de los encuestados (86.1%) califican de manera negativa la situación del país, solo 1,3% la valora como Buena y ninguno de los consultados señaló la opción Excelente.

✓Al evaluar los resultados por estratos socioeconómicos, vemos que prácticamente no hay variación entre los diversos estratos, comportándose de manera muy similar a la muestra total. ✓Ningún estrato seleccionó la opción Excelente. Mientras que el estrato AB fue el único en el cual la opción “buena” tampoco fue seleccionada.

✓Más de la mitad de los encuestados (56,8%) piensa que en los próximos meses la situación del país será peor, 25,3% considera seguirá igual y un 15% cree que será mejor.

✓Al observar los resultados por estrato socioeconómico vemos que en el estrato AB el 65% considera que la situación estará peor y solo un 7,5 % cree será mejor. En el estrato C las personas son un poco más optimistas y un 12 % considera será mejor. Por su parte, en el estrato DE 17,3% considera el país estará mejor.

En lo político

¿Cómo considera Ud. la decisión de los Partidos Primero Justicia y Acción Democrática de no asistir a las elecciones Presidenciales del 22 de abril?

✓41% de los encuestados respalda la decisión de estos partidos políticos de no participar, en segundo lugar con el mismo 25% cada una (para un total de 50%) se encuentran las opciones tal vez deban participar / Es un error no participar.

✓Al observar estas respuestas por estrato socioeconómico, encontramos 70% del estrato AB seleccionó no debe participar, esta opción obtiene un 57% en el estrato C y solo un 30% en el DE. Por su parte, es un error no participar, es la segunda opción en los estratos AB y C con 10% en el primer caso y 20% en el segundo. En el DE está en tercer lugar con un 29%.

Respecto a participar en las elecciones del 20 de mayo 38,8% indica que no votará, seguidos por un 30% que aún no ha decidido y con menor porcentaje está un 26,8% que sí votará.

✓En el estrato AB es donde se presenta el mayor porcentaje de personas que indican que no votarán (52,50%), seguidos por el estrato C (46%) y finalmente el estrato DE (33,85%).

✓El estrato DE es el que manifiesta la mayor intención de ir a votar, con un 30,38%. Mismo puntaje obtuvo la respuesta aún no decido.

Los candidatos

En primer lugar y con amplia ventaja aparece la opción ninguno con 42,8%, en segundo lugar no sabe/no responde con 20%.

✓La tercera opción, pero primera si evaluamos los candidatos a participar, aparece el actual Presidente de la República con 16,5%. Henry Falcón obtiene un 9,5%. Javier Bertucci sería el tercer candidato con un 7% y por último Claudio Fermín con un 4,3%. Al momento de este estudio Fermín no se había retirado de la contienda.

Gestión de Nicolás Maduro

✓La mayoría de los encuestados evalúa de manera negativa la gestión del presidente

Maduro, solo un 4,25% de los encuestados la considera buena, y la opción excelente no fue elegida por nadie.

✓Los resultados por estrato socioeconómico son los siguientes: en el estrato AB, el 97,5% valora negativamente (Pésima, Mala, Regular) la gestión de Maduro, un 2,5% la considera buena.

✓ En el estrato C, 91% la considera negativa, y un 4% la considera buena.

✓ En el estrato DE 91,5% considera negativamente la gestión del presidente y un 4,6% la considera buena.

Carnet de la Patria

En los últimos 30 días, usted y/o su núcleo familiar ¿ha sido beneficiado con alguna bonificación a través del carnet de la patria?

✓La mayoría de los encuestados (57%) indica que ha sido beneficiado con alguna bonificación a través del Carnet de la patria una vez o más de una vez. Mientras que 32.25% indica que ninguna vez.

✓Al revisar por estrato socioeconómico quienes han sido beneficiados con algún bono a través del carnet de la patria, vemos que en el estrato AB el 72,5% señala que ninguna vez y 15% sí, una vez. En el estrato C, se puede observar que un 54% ha recibido dichas bonificaciones y un 34% no las ha recibido. En el estrato DE un 62,7% sí lo ha recibido y un 25,4% no lo ha recibido ninguna vez.

✓Del 32,50% de quienes han recibido más de una vez bonificación del carnet de la patria, el 40% indica que votaría por Nicolás Maduro, mientras que un 29% indica no votará.

✓ Del 24,50% que ha recibido una vez la bonificación, solo el 8% indica votaría por Nicolás Maduro, mientras que un 46% indica por ninguno.

✓También se puede observar que entre quienes no han recibido bonificación a través del Carnet de la Patria, la opción con mayor % encontrado fue ninguno.

Entre las conclusiones destaca

El Carnet de la Patria ha tenido importante impacto en la población, en vista que más de la mitad de los consultados ha recibido algún tipo de beneficio.

A pesar de la cobertura del programa, la eficacia política es relativamente baja, pues el voto espontáneo con el que cuenta el Presidente Maduro es de apenas 16%, prácticamente 3 de cada 4 beneficiados del Carnet de la Patria no votarían espontáneamente por Nicolás Maduro.

Se puede observar que el beneficio dado a través de este carnet, no ha sido eficaz para que una proporción significativa de los beneficiarios, tengan una evaluación positiva sobre la gestión del Presidente.