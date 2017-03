Falta de divisas y controles asfixian la economía

Los principales obstáculos o cuellos de botella que tienen asfixiada a la economía es el sistema cambiario y la falta de divisas, asegura el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Humberto García Larralde.

Señala que de una manera u otra hay que proceder de inmediato a unificar el tipo de cambio y conseguir un financiamiento externo, que permita al país el sostenimiento de la situación, además de aplicar todas las políticas macroeconómicas requeridas para que esto tenga sostenibilidad.

Dijo que la unificación cambiaria implica el establecimiento de un solo tipo de cambio, precio único para el dólar, que restablezca los equilibrios externos de la economía y refleje el poder de compra interno, es decir que equipare el poder de compra interno del bolívar con el poder de compra externo.

-Nosotros en el país tenemos como principal problema, una inflación desastrosa, la más alta del mundo en los últimos tres años, que está empobreciendo significativamente a la población y no hay forma de abatirla si no se atacan sus causas, entre ellas un enorme déficit fiscal, el financiamiento monetario de ese déficit, es decir la impresión de dinero por parte del Banco Central y una serie de distorsiones internas que tienen que ver con los controles de precios, de allí que subir el precio de la gasolina es importante porque restablece el flujo de Pdvsa, recupera los costos, no tiene que contar con el financiamiento monetario del BCV, puede pagar sus impuestos, invertir y por supuesto, sanear las cuentas fiscales y esto contribuye a contener la inflación, aseguro el académico.

Advierte que los controles de precios son medidas totalmente ineficaces, son medidas fracasadas, afirmando que el único país en América Latina que tiene controles de precios es Venezuela.

-Los países que han tenido éxito controlando la inflación, son aquellos que han restablecidos los equilibrios macroeconómicos y han liberado las fuerzas productivas a través de la competencia interna, eliminando toda una serie de controles, de tal manera que pudiesen proveer la oferta para atender la demanda y tambien competir con ofertas de importaciones que se hacen libremente, de forma que los precios no suban, ya que es la competencia la que impide la escalada de los precios-, afirmó García Larralde en Unión Radio.