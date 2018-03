Inflación acumulada enero febrero se ubicó en 231,6%

El índice de inflación en el mes de febrero de este año, registró una variación de 80%, para una variación acumulada en los dos primeros meses del año de 231,6%, mientras que la variación anualizada febrero 2017- febrero 2018, se ubica en 6. 141%, reveló la diputada María Beatriz Martínez, miembros de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional.

Por su parte, el economista José Guerra, también miembro de la comisión parlamentaria, señaló que el cono monetario vigente ha sido totalmente destruido como consecuencia de la hiperinflación, no existiendo ningún salario que aguante este deterioro del poder adquisitivo, debido al encarecimiento de los precios.

Explicó la parlamentaria Martínez, que causa gran preocupación, a gran voracidad que tiene la hiperinflación que en estos momento se está viviendo en el país, indicando que algunas personas habían pronosticado que la inflación cerraría para finales de año por encima de los 6.000%; sin embargo, este nivel de ha alcanzado en los dos primeros meses de 2018, lo que pone en evidencia que mucha gente se quedó corta en estos cálculos.

Destrucción del cono monetario

El economista y diputado José Guerra, asegura que la hiperinflación ha destruido el cono monetario, poniendo como ejemplo que un billete de 100 mil bolívares que emitió el Gobierno en noviembre del año pasado, hoy en el mes de febrero, con la inflación que se ha dado a conocer, perdió el 80% de su valor y solo vale 20 bolívares, agregando que en estos momentos no se puede comprar nada con 100 mil bolívares, porque todo vale mucho más por la hiperinflación.

-La solución a la remuneración, un ingreso que tenga poder de compra, que valga la pena, no es seguir dando aumentos nominales de salario que aumenta la inflación, sino parar la hiperinflación. En ese sentido la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ha venido trabajando en un programa que daremos a conocer próximamente, para parar en seco la hiperinflación, porque de lo contrario no va a haber salario que aguante-.

Recordó que el último ajuste de salario del Gobierno fue de un 50%, mientras que la inflación de febrero se montó en 80% , lo que pone en evidencia que el ajuste salarial no sirve de nada.

-Para parar la hiperinflación hay que ir al Banco Central, parar la la máquina diabólica inorgánico, ajustar las cuentas fiscales, resolver el problema del control de cambio, porque ese es uno de los factores que está ocasionando la hiperinflación, ir a los mercados internacionales a refinanciar la deuda ya que estamos en default de la deuda, tenemos en atrasos de pagos US$ 3.500 millones y un plan de reconducción del país, así es como se puede parar la hiperinflación, no con estas medidas de la Sundde de ir a los negocios a sancionarlos y obligarlos a que vendan los productos más baratos, cuando lo que tenemos es una depreciación acelerada de la moneda, tenemos que hacer un Plan Económico, el problema no se resuelve con medidas policiales, sino con medidas económicas-, aseguró Guerra.