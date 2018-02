Liquidez monetaria se duplicó en dos meses y se ubica en Bs. 149,8 billones

– En los últimos dos meses se duplicó la liquidez monetaria en la economía venezolana, ubicándose en 149,8 billones de bolívares, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Banco Central de Venezuela, reseña el portal Banca y Negocios de la firma Aristimuño Herrera & Asociados.

En efecto, en la semana concluida el 19 de enero de 2018, el incremento de la liquidez fue de 9,93%, equivalente a Bs 13,5 billones. Esta alza coincidió con el pago del denominado Bono de Reyes, una asignación directa de Bs. 500.000 que llegó a ocho millones de personas y con la primera quincena del aumento de salario mínimo, así como el cobro de pensiones.

Explican que ese movimiento llevó a la liquidez monetaria a Bs 149,8 billones, el doble de lo que circulaba hace dos meses. Recordando que esta es la segunda vez que ocurre una duplicación en tan corto plazo durante los últimos doce meses. La primera ocasión fue entre septiembre y noviembre de 2017 cuando pasó de Bs. 35,2 billones (al 08 de septiembre) a Bs. 71,5 billones (al 17 de noviembre).

El Banco Central de Venezuela ha acelerado en los últimos tres meses la inyección de dinero en la economía, a lo que los especialistas atribuyen la entrada en hiperinflación del país.

Este veloz crecimiento de la liquidez, está presionando todavía más la crisis de dinero en efectivo que afecta al país desde el año pasado. En efecto, el ritmo de crecimiento de la liquidez total dejó atrás hace varios meses al incremento del dinero contante y sonante, señala el análisis.

Largas colas para retirar efectivo, esperas para pagar con tarjetas de débito y congestión de los portales web de los bancos para hacer operaciones, son algunas de las expresiones de esta crisis.

Advierten que si se toma como referencia los dos meses en que se duplicó la liquidez, se podrá observar que en ese mismo lapso la cantidad de dinero en billetes y monedas en manos de los venezolanos solo creció 83%.

En este contexto los bancos están enfrentando una situación muy particular: la falta de efectivo. A partir de los datos del BCV, la firma Aristimuño Herrera & Asociados, concluye que el dinero en efectivo no está regresando a los bancos como de costumbre. Las agencias reciben prácticamente solo las remesas del Banco Central, pero no se nutren del efectivo de los depositantes como en años anteriores.

De hecho, en diciembre de 2016, de cada 100 bolívares en efectivo que había en el país, 43 estaban en los bancos. En diciembre de 2017 solo había 8.

La mayoría de los usuarios de la banca está movilizando su dinero a través del tope de los límites para las transacciones como transferencias, los canales electrónicos, por lo que los bancos incrementan con frecuencia que actualmente oscila entre Bs 20 millones y Bs 400 millones, dependiendo de cada entidad.

Otra práctica que se observa en los comercios, especialmente entre los informales, es la de precios diferenciados por el tipo de pago. Por ejemplo, un kilo de cambur se vende a Bs 17.000 si se paga en efectivo, pero si el pago es con tarjeta de débito sube a Bs 20.000.

El gobierno y los bancos han incrementado sus campañas para estimular el uso de canales electrónicos, así como el sistema de pago móvil interbancario que permite hacer transferencias entre diferentes instituciones de manera inmediata, pero su implementación aún no es masiva y llegará un momento en que los volúmenes de pagos tan altos en los canales electrónicos y móviles, producto de la inflación, quedarán pequeños para la capacidad que pueden soportar estos, advierte el portal especializado.