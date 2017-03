PulsoEmpresarial Profranquicias presenta el Congreso “Oportunidades para Venezuela, hacia el país que queremos”

La Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), fiel a su propósito de promover oportunidades de emprendimiento para el desarrollo sostenible del país, llevará a cabo el próximo 16 de marzo el evento “Oportunidades para Venezuela, Hacia el país que queremos”, en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana.

Este encuentro, previsto entre la 1:00pm y las 6:30 pm, incluye la presentación de destacados ponentes y especialistas del acontecer nacional: Ángel Oropeza, psicólogo y doctor en ciencias políticas; John Magdaleno, politólogo; Laureano Márquez, politólogo y humorista; Jorge Botti, expresidente de Fedecámaras y Consecomercio; Manuel Belloso, experto en innovación; y Alejandro Conejero, representante del movimiento estudiantil. Junto a ellos se presentarán también algunos miembros de Profranquicias, incluido su presidente, Carlos Núñez, así como Luis Vicente García, conferencista internacional, motivador y coach, y Juan Francisco Mejía, consultor experto en desarrollo de pymes.

Núñez indica que el objetivo de este encuentro empresarial es presentar a los participantes distintas visiones de las condiciones que deben darse para poder generar una sociedad de oportunidades de desarrollo y crecimiento en el país: “Hace falta desarrollar fórmulas empresariales que nos permitan seguir invirtiendo, crear fuentes de empleos, dar esperanza y poder a cada ciudadano, así como retomar los valores empresariales y sociales que nos permitan ser un país competitivo. Ese es nuestro mayor reto y por eso se da este evento realizado por la Cámara que agrupa al sistema de franquicias, sector que ha seguido creciendo a pesar de la adversidad”.

La agenda del evento incluye el análisis del contexto económico y social del país, así como las visiones de los distintos especialistas que le ofrecerán soluciones a emprendedores, franquiciantes, comerciantes e inversionistas. El Congreso contará además con un área de exhibición en donde los interesados podrán conocer parte de la propuesta que ofrecen las empresas de franquicias en el país.

Parte de los ingresos recaudados por este evento serán destinados para el proyecto de la Academia Profranquicias de Negocios y Emprendimiento, una iniciativa que adelanta la Cámara con la intención de promover la profesionalización de los oficios y la formación técnica y especializada de los empleados del sector comercio y servicios en el país.

El Congreso es patrocinado por Quick Press, Pinta Casa y Vippo quienes son patrocinantes Platinum, y como patrocinantes Gold se encuentran Blue Snacks, Churromanía, Decofruta, Don Goyo, English For Kids, Only For Men, Salvador Hairdressing, Teachlr, Tealca, Universo del Churro y aliado institucional Su Franquicia.