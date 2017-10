Carbone: Trabajadores saldrán a votar contundentemente el domingo 15

La votación de los trabajadores venezolanos el domingo 15 de octubre, será masiva y contundente, aseguró Servando Carbone, coordinador nacional de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fentrasep) y coordinador nacional de UNETE.

Afirmó que hay una gran motivación, y eso hace que los trabajadores estén con ganas de salir a votar independientemente de las amenazas.

-Este domingo, los trabajadores en forma contundente, saldrán a ejercer su derecho para demostrar que necesitamos un cambio importante en las políticas del país, y será una demostración para los dos sectores del gobierno y la oposición; que la gente, lo que aspira es cambio-, aseguró.

Carbone advirtió que es importante que los empleados públicos no tengan miedo y ejerzan el voto, porque es secreto, afirmando que es una herramienta para poder expresar posiciones importantes, en este momento crítico del país, donde un Gobierno tiene contra la pared a los empleados públicos.

Por su parte, Pedro Peña, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del estado Lara, hizo un llamado al sector de la construcción, educación, entre otros, para votar este 15 de octubre.

Peña aseveró que el sector de la construcción en el estado Lara ha sido uno de los más afectados con una paralización de casi un 90 % del sector. Hay personal de la construcción trabajando en la economía informal vendiendo café y orégano en la calle.

-La calidad de vida no aguanta más. No tenemos que comer, el salario no nos alcanza para la cesta básica, y necesitamos un cambio-, afirmó.

Exigen aprobar la “Ley de Garantías”

Carbone explicó que la Ley de Garantías es muy importante porque protege a todos los funcionarios, policías, bomberos, jueces, fiscales, gente contratada, entre otros. Vamos a una transición, por tanto lo que dice esta ley, es el establecimiento de una lucha plena de recuperar el trabajo, así como mantener una relación con las empresas para que produzcan empleo. Esta ley va a garantizar la estabilidad verdadera.

-Qué bueno sería que los diputados asumieran su rol, el cual les dio el pueblo. Nos gustaría se aprobara la ley de inmediato-, agregó.