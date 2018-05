Embajador Todd Robinson: EEUU seguirá trabajando para recuperar la democracia en Venezuela

Las elecciones del 20 de mayo “no tienen las condiciones correctas de credibilidad”, advirtió Todd Robinson,encargado de negocios de la Embajada de EE.UU en el país, durante visita a la Universidad Católica Andrés Bellos, donde anunció que su país seguirá trabajando junto a la comunidad internacional en pro de la recuperación de la democracia en Venezuela.

Asimismo, Anunció la donación de más de 100 mil dólares para crear un espacio de divulgación y formación ciudadana en la sede de la UCAB en Montalbán

Robinson participó como invitado especial en el Segundo Encuentro Limitless, evento organizado por el Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras de la UCAB (CDLE), en el que un grupo de especialistas dictó charlas en varios idiomas.

El diplomático ofreció una conferencia en inglés titulada “Transparencia en elecciones”, durante la cual reiteró la preocupación de Estados Unidos acerca de los comicios presidenciales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente para el próximo domingo 20 de mayo.

-Lo que hemos dicho es que las condiciones correctas no existen para montar un proceso electoral. Hay presos políticos, hay partidos invalidados, hay instituciones que solo responden al gobierno en vez de a todos los partidos, y en estas condiciones hay poca credibilidad del proceso-,señaló, agregando que “cualquier cosa podría ocurrir” después de las elecciones, aunque advirtió que “la verdad es que vamos a estar en la misma situación en que estamos ahora: una economía que no funciona, instituciones que no funcionan y un gobierno con poca credibilidad”.

Indicó que su país continuará realizando esfuerzos en pro de la recuperación de la democracia en Venezuela. “No están solos”, dijo, y reivindicó el trabajo adelantado con el Grupo de Lima, Canadá y la Unión Europea, entre otros; aunque espera que la presión internacional tenga resultados, insistió en que la principal tarea debe venir de los propios venezolanos, porque “ustedes son los que deben decidir qué democracia quieren”.

“Vamos a seguir trabajando como un equipo con la comunidad internacional, con los venezolanos que quieren hacerlo con nosotros, que quieren un cambio y que quieren opciones, que quieren aportar algo al país”, mencionó a la prensa.

Sucesos de El Helicoide

El funcionario también se pronunció sobre los sucesos ocurridos este 16 de mayo en El Helicoide, prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) donde están recluidos varios presos políticos, incluyendo el estadounidense, Joshua Holt, detenido por el gobierno en 2016 y acusado de espionaje y terrorismo.

Afirmó que la misión diplomática sigue sin obtener de la Cancillería venezolana información “ni escrita ni verbal” acerca de la situación del estadounidense o de los otros reclusos.

“Esto no es un show, hay personas, seres humanos en peligro en una cárcel venezolana y para nosotros no es un show. Estamos tratando de averiguar sobre la seguridad de uno de nuestros ciudadanos. Lo mismo lo harían los (representantes) venezolanos en los Estados Unidos si hubiera este tipo de acción en cualquier prisión. Es muy serio”, dijo respondiendo a señalamientos del dirigente oficialista Diosdado Cabello, quien lo acusó de “montar un show” junto a la oposición.

Robinson indicó que seguirán haciendo contactos con distintas instituciones en Washington y Caracas para obtener los permisos y reunirse con Holt. “Tenemos expertos en el consulado que van a hacerlo de la manera correcta para verificar su estatus de salud y su situación”.