Pedro Pablo Alcántara: CNE incorpora municipios de Bolívar y Delta Amacuro como habitantes del territorio en reclamación #7May

Insólito, fuera de lógica y carente de legalidad es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral para las elecciones con el fin de escoger autoridades en el territorio en reclamación del Esequibo, el cual no existe constitucionalmente como entidad federal de Venezuela.

Con datos recabados por la organización Democracia y Libertad, que coordina nacionalmente, el profesor Pedro Pablo Alcántara precisa que el organismo electoral, arbitrariamente y violentando principios constitucionales, está incorporando en el Registro Electoral a habitantes del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro y del municipio Tumeremo del estado Bolívar como votantes del imaginario estado Esequibo.

Eso no tiene sentido jurídico porque se está colocando a electores distintos a votar en un estado que no es el suyo, explica el exparlamentario cuando se comunicó con la redacción de El Impulso para denunciar esta situación anormal, porque esta incorporación de votantes de un territorio a otro rompe la armonía de la distribución igualitaria de las entidades federales de la república.

Además, los habitantes del territorio en reclamación no están cedulados y, lógicamente, si el CNE no tiene habitantes cedulados, no puede conformar un Registro Electoral porque es fundamental para inscribirse contar con la cédula de identidad y, naturalmente, tiene que presentar dicho documento al momento en que va a ejercer el derecho del sufragio.

Siendo el Esequibo un territorio en reclamación, cuya titularidad no está adjudicada formalmente a ninguna de las partes, sus habitantes pueden tener documentación identificatoria del otro país en que residen y por lo tanto no tendrían condición de electores venezolanos, advirtió Alcántara.

