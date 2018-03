Fedecámaras: La crisis del país reclama una salida democrática, electoral y constitucional

No vamos a salir de la grave crisis humanitaria, de la falta de productos, la falta de alimentos, de medicinas, del colapso que existe en el aparato productivo nacional, donde un tercio de las empresas están operativas y las que operan lo hacen apenas a un 25% de su capacidad, debido a las erradas políticas económicas del gobierno, si no se produce una salida democrática, en paz y en el marco de la Constitución.

El planteamiento lo hace el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal González, quien advierte que solo así se podría alcanzar una senda de crecimiento que permita diseñar un país para todos los venezolanos, donde podamos tener y aspirar a un trabajo digno y bien remunerado, donde se ponga fin al proceso de empobrecimiento masivo que tienen tanto los trabajadores como las empresas, que están totalmente descapitalizadas, al igual que todos los ciudadanos.

-Eso requiere una movilización, requiere que la sociedad civil exija a los sectores políticos que se pongan de acuerdo, que salgamos de la agenda del gobierno nacional, que no sale una agenda política y no aborda con claridad el tema económico, sino que busca profundizar el modelo socialista, fracasado aquí y en todas partes del mundo donde se ha tratado instaurar, y eso nos llevó a participar en esta iniciativa de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, donde se sumó el rectorado, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, estudiantes, gremios profesionales y sindicatos, y por supuesto el empresariado no se podía quedar al margen de esta iniciativa-, señaló Larrazábal.

El dirigente empresarial fue consultado, en torno a la presencia de Fedecámaras en el encuentro realizado el martes en el Aula Magna de la UCV, donde se propuso la constitución de un gran Frente Nacional, para luchar por unas elecciones justas, transparentes y apegadas a lo que establecer la Constitución Nacional.

Considera como altamente positivo que los dirigentes de los partidos políticos estuvieron presentes, no como actores, sino para escuchar a la sociedad civil que exige una unidad, una coordinación para buscar una salida apropiada en democracia, para esta grave crisis que estamos viviendo.