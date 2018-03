“Incursión del Sebin en casa de Leopoldo López es violatoria de sus DDHH”

La incursión ilegal del SEBIN al interior de la casa de Leopoldo López representa “graves violaciones de derechos humanos, con trasfondos de retaliación”, aseguró su abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien insistió que a la luz de las más recientes declaraciones públicas de actores fundamentales del proceso López debe ser liberado inmediatamente, porque se ratifica una vez más que es y siempre ha sido inocente.

Gutiérrez, acompañado por la esposa de López, Lilian Tintori, recordó que injustamente Leopoldo López se encuentra bajo arresto domiciliario y las normas internacionales, las cuales acoge nuestra Constitución, contemplan que el hogar doméstico es inviolable. Recordó que en esa casa habitan también su esposa y sus 3 menores hijos.

-Ayer hemos podido certificar en el Tribunal Quinto de Ejecución que no hay ninguna orden judicial que diga que la custodia de Leopoldo López debe estar dentro de su residencia. La orden de custodia es externa y, por tanto, no puede ingresar ninguna autoridad si no hay una orden que lo contemple y eso hasta esta hora certificamos que no existe-, aseguró el abogado.

Lilian Tintori describió que los funcionarios que ingresaron ilegal y arbitrariamente grabaron 5 videos de “fe de vida” con Leopoldo López y tomaron fotos a toda la casa.

El penalista destacó que se continúan violando los derechos de la familia López, no se permite el acceso de sus abogados ni el contacto directo con Leopoldo López.

-Mientras una persona se encuentra privada de libertad tiene derecho a tener pleno acceso a sus abogados, quienes ante esta nueva arbitrariedad no hemos podido acceder a la casa a asistirle y constatar sus derechos. La señora Lilian Tintori ha negado cualquier autorización para que esa comisión policial se mantenga en el interior de su casa y ha pedido que se retiren. También es completamente ilegal el grillete electrónico y la restricción para que los medios de comunicación estén frente a la residencia, con lamentables consecuencias como los hechos ocurridos ayer con 6 periodistas. Estamos insistiendo ante las Naciones Unidas que se aceleren los pronunciamientos. Cada día que pasa es un día más de sufrimiento y violación de derechos para una familia que sufre siendo inocente”.

Gutiérrez reiteró que Leopoldo López es víctima de un juicio amañado y debe ser liberado porque es inocente, confirmado más aún con las recientes afirmaciones de importantes actores del caso, y así lo han solicitado organizaciones internacionales como la ONU en diversas instancias, la OEA, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, entre otras.

“Hay una persona inocente en la cárcel, una persona que ha sufrido el rigor de la tortura durante más de 4 años y aún sigue resistiendo fiel a sus convicciones, pese a que varios actores de ese proceso amañado han dicho y afirmado que fueron objeto de presiones para condenarle, lo cual sí es un delito. La declaración de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz es contundente y grave, hecho suficiente para que se ordene ya la libertad de Leopoldo López, incluso debió ordenarse de inmediato que la causa se reponga al primer día y con ello Leopoldo puesto en libertad”.

Derechos de menores López en riesgo

Gutiérrez destacó que la misma tarde del jueves el Consejo de Protección del Niño, Niña y del Adolescente correctamente dictó una medida de protección a los 3 menores hijos de Leopoldo López, que debe ser acatada por el SEBIN.

“A estos niños se les están vulnerando sus derechos. Basta pensar por un instante que un niño de estos tenga que convivir con un funcionario armado y que algo lamentable pudiera pasar. Los funcionarios del Consejo de Protección certificaron la violación de sus derechos, levantaron un acta y emitieron la medida correspondiente. Por cierto, a esos funcionarios tampoco se les permitió entrar, por lo que en plena vía pública tuvieron que tomarles una entrevista a los niños, quienes manifestaron todo lo que estaba pasando. Eso es un hecho contundente. Si este organismo emite una medida a favor de estos niños, ese dictamen debe ser inmediatamente acatado por los órganos de seguridad del Estado”.