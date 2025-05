Foro aniversario de La Web de la Salud: 14 voces expertas comparten sus aportes para una sociedad del bienestar integral #3May

- Publicidad -

Por: Violeta Villar Liste / www.lawebdelasalud.com

Reconocidos especialistas panameños y panameñas en salud, ciencia, tecnología, innovación y literatura, participaron del I Foro Anual Salud y Bienestar, organizado por La Web de la Salud, en su quinto aniversario.

El evento, en modalidad virtual, se transmitió en vivo por las redes sociales de La Web de la Salud y los canales de Youtube del medio y de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Es la visión del medio promover la salud como estado integral del bienestar y con esta filosofía, este espacio de encuentro buscó dejar enseñanzas fundamentales en la sociedad.

Le correspondió al Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), dar las palabras de bienvenida y también compartir avances del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencyt) 2024-2029, una hoja de ruta quinquenal para convertir a Panamá en un país de conocimiento.

El Dr. Ortega informó que llevan un año trabajando en el Pencyt 2024-2029, con más de 900 expertos. El plan será llevado al Gabinete de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá y después al Consejo de Gabinete para su aprobación y posterior publicación en la Gaceta Oficial.

Precisó que en materia de salud la estrategia se divide en tres: Prosalud, Unisalud y Tecnosalud.

El proyecto Prosalud busca fortalecer la atención primaria en Panamá mediante tecnologías innovadoras, mejorar la calidad de los servicios médicos y capacitar continuamente al personal de salud en áreas clave.

El proyecto Unisalud busca universalizar la salud en Panamá ante la falta de cobertura, acceso limitado a medicamentos y brechas tecnológicas

El objetivo principal es fomentar la generación de soluciones basadas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Se busca reducir desigualdades y garantizar un sistema eficiente y accesible.

En tanto, Tecnosalud busca modernizar el sistema de salud panameño mediante tecnologías avanzadas, como genómica, biotecnología, Big Data, inteligencia Artificial (IA), nanotecnología y bioingeniería para diagnósticos. Además, historia clínica electrónica y telemedicina para acceso remoto e IA en la gestión hospitalaria.

BID: Más inversión en ciencia y tecnología

El Ing. Galileo Solís, especialista senior en Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó que en América Latina y el Caribe el gasto bruto en investigación y desarrollo (I+D) sólo alcanzó el 0,67% del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales Brasil concentra el 60% de la inversión y 40% el resto de los países latinoamericanos.

Panamá invierte el 0,13% de su PIB en I+D, pero se pretende llegar al 1% del PIB, lo que podría significar un aporte de más de $1,000 millones, tomando en cuenta que el PIB de Panamá en el 2024 fue de $80,000 millones.

En virtud de lo anterior, Solìs dijo que el BID está impulsando la investigación sobre el cambio climático y de género en Panamá, la creación de centros regionales de investigación y ampliar el financiamiento del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat) con la finalidad de promover el desarrollo científico en el país.

El experto del BID sostuvo que la IA y la biotecnología están haciendo realidad sueños que parecían imposibles, como extender la vida del ser humano por encima de los 100 años de edad, con nano sensores que midan en tiempo el azúcar en la sangre, las funciones renales o nano robot que ayudan al sistema inmune.

Formación ética y relevante

La Dra. Oris Lam de Calvo, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, expuso el tema, Valor de la academia en la formación médica y en el impacto en salud pública.

Destacó que las prioridades de la formación hacia el 2050 deben alinearse con los del sector salud, la educación debe ser ética y relevante, también favorecer la equidad de formación en género y que llegue a todos los grupos porque de las comunidades salen los futuros profesionales de la salud.

Otros pilares importantes son el pensamiento crítico basado en evidencia científica, el trabajo en equipo porque cuando están en las facultades de Medicina son compañeros de diferentes carreras, pero cuando entran a los hospitales son un equipo.

El profesional debe llevar un estilo de vida saludable, formarse como líderes, recibir apoyo psicológico para manejar el estrés, formar profesionales en tecnología como la IA, promover la investigación científica, publicar esos hallazgos, además de formarlos en administración y gestión de calidad.

Fortalecer el vínculo entre ciencia y salud

El Dr. Xavier Sáez Llorens, jefe del Departamento de Investigación del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y del Servicio de Infectología Pediátrica así como Investigador Distinguido del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Senacyt, indicó que para mejorar la salud pública en Panamá, se requiere fortalecer el vínculo entre ciencia y salud, para ello urge superar las barreras de acceso, mejorar la alfabetización científica y garantizar que las políticas estén alineadas con las evidencias más robustas y eficientes.

Ante los desafíos globales actuales (pandemias, cambios climáticos, resistencias antimicrobianas, desigualdades sociales, sindemias…), la relación ciencia y salud es más crítica que nunca, por ello, hay que fomentar la inversión en investigación científica para alcanzar una mejor salud colectiva.

Sáez Llorens también recomendó usar herramientas de la ciencia en las decisiones de salud pública, como base de datos, big data, OneHealth. Advirtió que se requiere regular la IA porque muchas de las decisiones de salud se tomarán con su ayuda.

Sostiene que es preciso mejorar la inversión en ciencia, invertir en investigación en nuestra comunidad, desarrollar productos y tecnologías (fármacos, vacunas y pruebas diagnósticas).

Transferencia de tecnología al sector salud

A la Dra. Zoila de Castillo, profesora e investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), le correspondió el tema: El poder de la tecnología y la innovación para transformar la sociedad.

En Panamá, el mejor ejemplo de capacidad científica y tecnológica se dio durante la pandemia de COVID-19, cuando se desarrollaron proyectos notables como repositorios georeferenciados, ventiladores de bajo coste, dispositivos de descontaminación, impresión 3D, plataformas de gestión y robots de desinfección.

Para la Dra. De Castillo, el reto clave persiste en la aplicación efectiva y transferencia de estas tecnologías al sistema de salud: para que la innovación sea efectiva debe llegar a la sociedad.

“Es crucial preparar al país para adoptar y escalar estas soluciones y así lograr un impacto real y duradero”, destacó.

La experiencia subraya la necesidad de mecanismos y políticas para la adopción e integración de la tecnología en la práctica clínica y la salud pública.

En la era de la IA, la calidad de los datos es fundamental, se requiere que sean precisos para entrenar algoritmos de la IA, desarrollar modelos predictivos fiables y garantizar decisiones clínicas seguras.

Advirtió que los riesgos de datos de baja calidad, conlleva diagnósticos erróneos, modelos sesgados y falta de confianza en la tecnología.

Pediatría y el futuro

El evento continuó con la Dra. Marta Illueca, pediatra e investigadora, quien desarrolló el tema, La importancia de los cuidados pediátricos para individuos sanos en el futuro.

En el actual escenario mundial, la Dra. Illueca advirtió que han surgido gobiernos en América y Europa con ideologías que no apoyan la vacunación y han recortado fondos de investigaciones científicas internacionales.

De hecho, casi dos millones de niños que viven en la región no han completado sus esquemas básicos de vacunación de tétano, difteria y tosferina.

Un informe de Unicef del 2024, realizó un perfil de la niñez panameña, destacando que 26% son afrodescendientes y 23% son indígenas. Es Panamá uno de los países con la peor distribución de riqueza en la región, por lo cual no es raro que 475,498 niños y niñas vivan en pobreza multidimensional, 1 de cada 6 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica y es 2.5 veces más alta en comarcas indígenas.

Ante estas brechas descritas por la Dra. Illueca, el desafío de vacunar y proteger a la niñez panameña es un desafío y una urgencia.

El cuidado de nuestros riñones

La Dra. Karen Courville, investigadora y jefe en Nefrología en la Caja de Seguro Social (CSS), habló del cuidado de nuestros riñones que filtran la sangre, producen hormonas y mantienen el equilibrio de la sangre.

A nivel mundial hay un aumento en la prevalencia de las enfermedades renales, más de 850 millones de personas las sufren y se espera un aumento en los próximos años.

En Centroamérica hay un incremento de incidencia de casos. Es El Salvador el país con mayor cantidad de casos de enfermedades renales y defunciones.

Son las causas de enfermedades renales, la diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, entre otras. Con la edad aumentan los riesgos.

De acuerdo con la Dra.Courville, si se trabaja en prevención, no se debe llegar a la diálisis, pues las terapias son costosas. A nivel mundial, hay 5 millones de personas en terapias, pero muy probablemente hay 2 millones de personas que requieren terapia, pero sus países no tienen capacidad para ofrecerla en el sistema público.

En Panamá, la Caja de Seguro Social (CSS) tiene 14 unidades de diálisis y tres en construcción. Hay 2,800 pacientes y, junto con los pacientes del Ministerio de Salud, se puede estar superando los 3,000 pacientes, con una esperanza de vida de 12 a 16 años.

A nivel mundial, hay más de 2 millones de personas trasplantadas. En Panamá hay más de 1,000 personas con trasplantes de riñón y 20 años de esperanza de vida.

El 70% de los pacientes que llegan a terapia de reemplazo renal sufren enfermedades prevenibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

En Panamá, la CSS invierte $80 millones al año en terapia de reemplazo renal y muchas veces el paciente deja de trabajar o debe pensionarse; también los jóvenes se ven afectados, impactando la competitividad del país.

Virus emergentes y su impacto en la salud

La Dra. Sandra López Vérges, especialista en Virología y Biotecnología del Instituto Gorgas, analizó la importancia de investigar los virus emergentes.

“Los virus emergentes pueden ser nuevos, como el SARS-CoV-2 que no conocíamos y probablemente estaba en el medio ambiente, pero no había tenido interacción con los humanos y no nos había contagiado enfermedades, o pueden ser emergentes porque causan enfermedades en una zona específica del mundo. También son reemergentes como el dengue que se logró controlar por más de 20 años, pero regresó en los años 90 y se volvió endémico hace 5 años.

El 75% de los virus emergentes son por zoonosis, es decir que pasaron de otros animales a los humanos, principalmente mamíferos y aves que son más cercanos a las personas.

Los virus emergentes pueden ser arbovirus como chikungunya, Zika, Madariaga, Mayaro, Oropuche; respiratorios: la influenza pandémica H1N1 2009, Influenza aviar H7N9, coronavirus SARS-CoV 2003, MERS-CoV 2012, SARS-CoV-2 y otros zoonóticos como el ébola y hantavirus.

Los arbovirus se transmiten por vectores, principalmente mosquitos aedes como el aegypti, albopictus, las chitras o las garrapatas.

Los aedes pueden ser causa de dengue, chikungunya o Zika. Son selváticos, pero cuando irrumpimos en su ambiente empieza el contagio: no requieren animales reservorio, pueden adaptarse totalmente al humano, pasan directo de mosquito a los humanos, por lo que urge aplicar control de vectores.

El contagio del virus persiste por el aumento de la población humana y su densidad; intercambio humano global; urbanización y deforestación; además del cambio climático y distribución geográfica ampliada de los vectores.

Muchos de los virus tienen muchas mutaciones y pueden adaptarse rápidamente a nuevos vectores y al ser humano.

Según la Dra. López Vèrges, la salud no puede centrarse solo en lo humano: amerita una visión holística. Enfocarse también en los animales domésticos, agropecuarios, silvestres, medio ambiente, zonas agrícolas… hay que tener perspectiva local, general y mucha colaboración con otros profesionales.

También destacó la importancia de la investigación en inmunovirología para lograr nuevos tratamientos a partir de los sobrevivientes, como el caso del virus de la encefalitis equina venezolana y Madariaga que son un problema para Panamá y la región, porque el 85% de los menores de 5 años tienen enfermedad neurológica. Es muy grave: tuvo reemergencia y cada año se presentan casos.

Por lo anterior, es importante tomar muestra de sangre a los sobrevivientes para diseñar en laboratorios anticuerpos de nuevos tratamientos y validarlo.

Así mismo, destacó la importancia de aplicar la inmunología para entender las variantes, como el primer caso de reinfección de SARS-CoV-2 en Panamá, que detectó que la segunda ola del 2020 era producido por una variante con mutaciones que evadía los anticuerpos que se tenían de la primera ola.

“Solo conocemos el 1% de los virus del mundo. Hay que ser respetuosos con el medio ambiente, mantener vigilancia vectorial y holística para prevenir y detectar a tiempo y así controlar los brotes y evitar una epidemia o pandemia”.

Envejecimiento saludable

La Dra. Gabrielle B. Britton, quien lidera el Centro de Neurociencias del Indicasat AIP, brindó su conocimiento sobre la ciencia del envejecimiento.

Explica que desde 1917 al 2010, la expectativa de vida aumentó 14 años en la región, pero hay un problema: en el 2050 se estima que 1 de 4 personas tendrá más de 60 años. En Panamá la población adulta crecerá 23 % en el 2050.

Estamos viviendo más, pero con enfermedades crónicas, principalmente las asociadas al cerebro, como el deterioro cognitivo, alzheimer y parkinson.

Para reducir el efecto negativo de esas enfermedades hasta un 50%, hay que enfocarse en actividades saludables, principalmente cuando la edad de la persona oscila entre los 40 a 60 años. Es necesario mantenerse activos, controlar el sobrepeso, la hipertensión y no fumar.

Una nueva investigación ha identificado 17 factores que afectan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, demencia y depresión en la adultez mayor, lo que sugiere que una serie de cambios en el estilo de vida podrían reducir simultáneamente el riesgo de los tres.

Un enfoque basado en la prevención tendría como objetivo prevenir de manera proactiva estas condiciones durante el mayor tiempo posible y permitirnos mantener una mejor salud por más años.

La hipertensión está muy asociada a la depresión y la demencia. Deben las personas adultas mayores, hacer ejercicios, comer bien, dormir y vincularse socialmente.

El riesgo de la polifarmacia

Con el aumento de la esperanza de vida, el tema de la polifarmacia es vinculante. Lo abordó la Dra. Ivonne Torres Atencio, catedrática de Farmacología de la Universidad de Panamá y presidenta de Ciencia en Panamá, quien explicó que el término hace referencia al uso de cinco o más medicamentos en personas de edad avanzada con múltiples comorbilidades que precisan tratamiento médico.

“La polifarmacia deriva en diversas complicaciones para los pacientes y el sistema sanitario, requiriendo en muchos casos hospitalizaciones que, en buena parte, podrían ser evitadas. Por ello es muy importante conocer los principales factores de riesgo y hacer un buen diagnóstico y detección de las prescripciones inadecuadas”, explicó la Dra. Atencio.

Una polifarmacia con una prescripción inadecuada de medicamentos, aumenta los riesgos de problemas relacionados con la medicación; algunos ejemplos son la falta de adherencia, las reacciones adversas a los medicamentos, los ingresos hospitalarios y la mortalidad.

Los pacientes de edad avanzada tienen tres características: polipatología, polifarmacia y disminución del estado nutricional que llevan cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento que alteran como el cuerpo maneja el medicamento y su forma de actuar.

Retos de la Epidemiología

El Dr. Jean Paul Carrera, presidente de la Sociedad de Epidemiología y Modelaje Matemático de Panamá (Soepimo) habló de la epidemiología del siglo 21: cada vez son más los retos porque siguen apareciendo nuevas enfermedades.

“Hoy en día estamos también analizando cómo el impacto de los bulos ‘noticias falsas’ o la infodemia ‘exceso de información’ puede disminuir la eficacia de algunas intervenciones. También es importante tomar en consideración los riesgos potenciales del cambio climático, la movilidad humana, que podría afectar los patrones de transmisión “, explicó Carrera.

El experto explicó que muchos de los modelos utilizados hoy en día están tratando de integrar en múltiples datos (ambientales, sociales ,económicos) y la IA, esas herramienta que permiten vincular distintas fuentes para crear modelos estadísticos, si bien hay retos éticos y de predicción.

También existe el Reglamento Sanitario Internacional que obliga a los países a compartir información y a mantenerse en contacto a nivel global en tiempo real para establecer un control adecuado de las enfermedades.

Salud visual

La Dra. Liliana Arosemena, especialista en Oftalmología y estudios de retina y vítreo, explicó la importancia de la salud visual, un componente esencial para el bienestar y la calidad de vida.

Según la OMS, aproximadamente 2.7 mil millones de personas tienen algún tipo de problema de visión.

Los problemas visuales pueden afectar la educación de las personas. La miopía, el astigmatismo o la hipermetropía pueden causar dificultades para leer la pizarra o el material impreso, lo que dificulta la comprensión de los temas y, por ende, incide en el rendimiento.

Entre los principales problemas de visión destacan la miopía que se ha convertido en una epidemia. Las cataratas constituyen la primera causa de ceguera en el mundo y el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. También la presbicia que es deterioro progresivo normal de la función visual y DMRE, que afecta luego de los 55 años y es hereditaria.

La Dra. Arosemena reveló que existen avances en la investigación y tratamientos que ayudan a mejorar la función visual, así como dispositivos de asistencia visual.

Enfermería y salud integral

La agenda continuó con la intervención de la Dra. Janeth Agrazal García, catedrática de Enfermería en Salud Pública del Centro Regional Universitario de Azuero de la UP, quien habló del impacto de la Enfermería para la salud integral.

Para la formación de una profesional en Enfermería con capacidades holísticas que pueda brindar un cuidado integral a los pacientes, a la familia y a la comunidad, necesitamos el compromiso de los estudiantes y de los docentes, expresó.

Dijo que es preciso educar al profesional de Enfermería con capacidades de enfrentar desafíos como el planteado por la pandemia y el envejecimiento de población

“En el Centro Regional Universitario de Azuero hemos iniciado semilleros de investigación. En el aula los estudiantes deben desarrollar investigación de caso o trabajo de campo durante su formación y adicional algunos estudiantes de forma extracurricular forman parte de los semilleros de investigación”, informó la Dra. Agrazal.

Indicó que buscan financiamiento para realizar investigaciones centradas en el paciente, un gran reto en Panamá.

La ficción en defensa de la salud mental

Pedro Crenes, escritor, dos veces ganador del premio Ricardo Miró y coordinador del Viernes Cultural de La Web de la Salud, habló en defensa de la ficción para la salud mental en la vida diaria.

“El peligro está en no reconocer lo que nos pasa; la sociedad nos arrastra a la falsa idea de que todo está bien; subimos a nuestras redes sociales lo bien que nos va, pero cuando estamos fuera, nos damos cuenta de que las cosas no van como queremos creer«,

Por lo anterior, la buena literatura es una buena forma para enfrentar el estrés diario y los sinsabores de la vida, expresó.

Dijo que la lectura tiene la capacidad de salvarnos de las consecuencias de este ruido externo que nos afecta hacia el interior.

“Las palabras de un poema, una canción, del Himno Nacional, un verso de la Biblia, pueden sanarnos”, dijo el reconocido autor, quien se acercó de manera distinta al poder de la literatura y su transformación en la vida; para más vida.

Un evento colaborativo

El I Foro Anual Salud y Bienestar de La Web de la Salud fue resultado de las alianzas colaborativas.

La moderación estuvo a cargo de la magíster Rella Rosenshain, jefa de la Oficina de Información y Relaciones Públicas de la Senacyt, junto a nuestra fundadora, Violeta Villar Liste.

José Antonio Gil, de Mambriche Media, fue el responsable de la producción y transmisión en vivo por las redes sociales del medio y vía zoom. El equipo de tecnología de la Senacyt ofreció un invalorable apoyo, así como el equipo de prensa.

La idea fue llegar a los hogares con un mensaje poderoso, en la voz de una comunidad médica, científica y de conocimiento, que sabe la importancia de fomentar una cultura de bienestar.

La memoria de este I Foro Anual Salud y Bienestar de La Web de la Salud, se editará en un libro digital que recopilará las ponencias y conclusiones compartidas durante el evento. Será de acceso público y gratuito, para la consulta de profesionales, tomadores de decisiones, estudiantes y personas con interés en estos temas de relevancia.

