MUD califica de falsas las acusaciones de Reverol contra la oposición sobre caso Pérez

La Unidad Democrática deploró este martes en un comunicado ”las irresponsables y falsas insinuaciones de Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, en el sentido que algunos dirigentes políticos de la Oposición le habrían suministrado información al gobierno sobre el paradero del Sr. Oscar Pérez”.

Recordó la MUD que el ministro Reverol ”es el mismo que dijo, por ejemplo, que Juan Pablo Pernalete había sido víctima de una pistola de pernos y no asesinado por una lacrimógena de la GNB, como fue establecido en su momento por la Fiscalía General de la República, y que los más de 100 asesinados por la represión oficial durante las protestas del 2017 simplemente no existen. Todo el país conoce a este personaje, y sus nuevas “mentiras oficiales” no sorprenden a nadie”.

”Como sabemos que el Sr. Reverol sólo sabe mentir y jamás dará respuestas a lo que el pueblo quiere saber, la Asamblea Nacional ha decidido abrir una averiguación que permita establecer la verdad de este lamentable y condenable hecho”, añadió el comunicado.

La Unidad Democrática, finaliza diciendo que muy a pesar del gobierno, continúa firme en su estrategia de enfrentar y superar el régimen a través de la lucha constitucional, pacífica, democrática y electoral.