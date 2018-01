Voluntad Popular condena que diputado Gilber Caro cumpla un año preso

A un año de la detención “injusta” del diputado Gilber Caro, el partido Voluntad Popular reiteró su compromiso con la lucha por lograr la libertad de los presos políticos y de todo el pueblo de Venezuela que hoy sufre los embates de la dictadura ineficiente, antidemocrática y represora de Nicolás Maduro.

En este sentido, la responsable del Comité de Liberación de la tolda naranja, diputada Adriana Pichardo, recordó que la detención del parlamentario por el estado Miranda, representa una grave violación a los Derechos Humanos y a la inmunidad establecida en la Constitución.

“Este jueves se cumple 1 año de uno de los actos más graves y violatorios a los derechos humanos y a la Constitución venezolana: la detención arbitraria e ilegal del diputado Gilber Caro, quien se ha destacado por ser un activista político y social, preocupado por el tema penitenciario. Él es un ejemplo de reinserción social luego de haber estado más 10 años tras las rejas por cometer varios delitos. Hoy Gilber no solo representa a Voluntad Popular, sino a la Asamblea Nacional y a millones de venezolanos que se han superado y que acompañan a los más débiles en su lucha por las reivindicaciones”, sentenció.

Asimismo, recordó que el parlamentario ha sido víctima de constantes torturas, castigos y aislamientos desde que entró a prisión.

Pichardo insistió en la inocencia de Caro, quien fue injustamente condenado en un tribunal militar bajo los cargos de traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional.

“Desde Voluntad Popular y desde la Asamblea Nacional, le decimos al Gobierno que no nos doblegaremos y no dejaremos de luchar con nuestro pueblo. Exigimos al régimen opresor que hoy mantiene a Gilber secuestrado en una cárcel común, con presos comunes, que no olvide que la violación de los derechos humanos no prescribe. Exigimos su inmediata libertad”.

Por su parte, la abogada defensora del diputado, Theresly Malavé, cuestionó la sentencia emitida contra el parlamentario y sostuvo que las supuestas pruebas que tienen en su contra carecen de basamento jurídico.

Informó que actualmente Caro se encuentra recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Libertador, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo.

“Le hemos pedido al tribunal que sea trasladado a una cárcel donde su vida no corra peligro. La cárcel de Tocuyito no es un lugar adecuado porque es para penados. No podemos prevenir que alguien le pueda hacerle daño. Está en riesgo la salud y la vida de Gilber Caro. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que aislamiento superior a 15 días significa tortura; imagínense, entonces, cumplir un año intermitentemente aislado”, precisó.