Luis Jonás Reyes opera sin Consejo Local de Planificación

A propósito de la gestión del alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, se destaca que no se ha producido la instalación o reinstalación del Consejo Local de Planificación, así lo denuncia Johana Ferrer, ex secretaria del Consejo Local de Planificación y ex directora de la Sala Técnica del Consejo de Planificación durante la gestión del alcalde Alfredo Ramos.

Ferrer señala que esto es realmente grave ya que a lo largo de la gestión de Ramos se desarrolló el proceso eleccionario de la referida instancia por tanto que sus representantes habían perdido vigencia.

“Estas personas existen todavía de acuerdo a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, estos consejeros elegidos durante la gestión de Ramos no han perdido vigencia”.

La funcionaria subraya que estos consejeros no fueron tomados en cuenta ni por la usurpadora Teresa Linárez ni por el actual alcalde del municipio.

Sostiene que realiza tal denuncia porque sin ese órgano de planificación no se pueden aprobar proyectos de inversión para el municipio. El Concejo Municipal tampoco puede aprobar recursos para los proyectos.

“Si los proyectos no pasan por el Consejo Local de Planificación tales planes no pueden ser ejecutados”.

Añade que incluso el Consejo Federal de Gobierno envía recursos para los municipios pero si existen proyectos sin pasar por la aprobación del Consejo Local de Planificación, no podría el Consejo Federal de Gobierno enviar los recursos.

“¿Cómo está haciendo Luis Jonás Reyes Flores ante los presupuestos o ante los proyectos de inversión que supuestamente aprueba sin que este Consejo Local haya sido reinstalado o haya convocado a sus miembros legítimamente electos y en representación de las diez parroquias de Iribarren?”, se pregunta la entrevistada.

De otra manera los proyectos de inversión no tienen validez ni son ejecutables, insiste la ex directora de la Sala Técnica.

Puntualiza que el Consejo de Planificación debe reinstalarse una vez que el alcalde es electo, en los 30 días continuos.

“Debe verificar quienes son sus miembros, verificar la vigencia de los consejeros y proceder a su reinstalación o hacer una elección para la escogencia de los consejeros”.

Ferrer expone que existe una ley nacional de Consejos Locales de Planificación, reformada en 2015, además de una ordenanza municipal de conformación y organización del Consejo Local de Planificación que data del año 2006.

“Es importante que los ciudadanos de Iribarren sepan que hay leyes que fortalecen el Consejo Local de Planificación, solo deben aplicarse como debe ser”.

Recuerda que el Consejo Local de Planificación es el órgano de planeación municipal y la ley nacional estipula sanciones para el alcalde que no reinstale el Consejo Local de Planificación.