Ocho años esperando viviendas del proyecto 13 de Abril

Las familias afiliadas al proyecto habitacional 13 de Abril, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, no se cansan de acudir a la sede local del Ministerio correspondiente para exigir se acelere el proceso de ejecución del mismo.

Este martes, un grupo de ellas llegó hasta la delegación larense del Ministerio de Vivienda y Hábitat, en la avenida Venezuela, portando pancartas en las que exponía sus quejas.

La mayoría lucía franelas o camisas rojas y entre ellos algunos se trataban de “camaradas”.

Alexander Delgado, vocero de información de las familias, explicó que se trata de 240 familias a las que prometieron ubicar en igual número de apartamentos en 12 edificios a ser construidos en un terreno expropiado en la avenida Libertador.

Sin embargo, desde el Gobierno central le han venido dando “largas al asunto” y las familias están preocupadas por lo que consideran ya una larga espera.

Delgado señaló que el proyecto ya dispone de todo lo requerido en su primera etapa, como es la garantía de los servicios, pero durante la reunión sostenida este martes en la sede de la Misión Vivienda les explicaron que “ahora todo depende del nivel central”.

“Son 8 años de lucha”, que podía leerse en una de las pancartas que portaban.

“Queremos viviendas dignas, Chávez”, rezaba otra con una foto del desaparecido presidente.

Una de las mujeres, quien exigió no publicar su nombre, dijo que durante la entrevista que sostuvieron en las oficinas locales del ministerio de la Vivienda y Hábitat les exigieron no hablar con los medios de comunicación.

“Pero no podemos quedarnos callados porque ya van ocho años de nuestra lucha y no nos dicen nada concreto, sólo pretextos para no comenzar a levantar los edificios con nuestras viviendas”, indicó.

Otros de los afiliados al proyecto, mujeres y hombres, preferían retirarse al momento de tomar la fotografía del grupo, como medio de precaución ante cualquier represalia por su denuncia.

Sin embargo, la dama que habló con los periodistas dijo que volverán a esas oficinas cuantas veces sea necesario, hasta que vean comenzada la construcción de los bloques porque han visto como en otros sectores, donde los grupos familiares se organizaron posteriormente al proyecto 13 de Abril, ya están por terminarles sus viviendas y ellos siguen esperando.

La manifestación terminó cerca de las doce del mediodía, pacíficamente, como comenzó.