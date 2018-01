Paralizado traslado de caña a la Azucarera Río Turbio

Este miércoles se paralizaron las actividades en el campo. Los transportistas que trasladan la caña de azúcar para su procesamiento en la Azucarera Río Turbio no realizarán más fletes hasta que no se ajusten los costos.

Los más de 100 conductores que trasladan la caña desde Simón Planas, Palavecino, Yaracuy, Portuguesa y Cojedes, comunicaron a la Sociedad de Cañicultores del Turbio (Socatur), que urge el aumento del precio del flete porque el actual se hace insuficiente para operar y no permite un margen de ganancias estimulante.

Edgar Alvarado, presidente de Socatur, indica que por ahora no se puede cumplir la solicitud de los transportistas porque al aumentar el precio del flete, se verían afectados el resto de los costos.

Ante esto, los miembros de Socatur junto a los representantes de los transportistas, realizaron ayer una reunión de emergencia para emitir un comunicado al Gobierno nacional a fin de solicitarle la revisión inmediata y el ajuste de los costos en toda la cadena de producción del rubro.

Es más costoso trabajar que no hacerlo

Sebastián Pérez, uno de los transportistas que reclama el ajuste del flete, indicó que el traslado de caña es un trabajo forzado, los vehículos requieren de constante mantenimiento, los cauchos y otros repuestos se acaban rápido y deben sustituirse con frecuencia.

“Yo hago traslados desde Simón Planas hasta el Turbio, me pagan 108 mil bolívares por tonelada, en mi camión caben 25 toneladas que serían unos 2 millones 700 mil bolívares por flete y eso es lo que me cuesta tres litros de aceite, sin contar el pago al ayudante y los gastos imprevistos del vehículo”.

Pérez agrega que en el caso de que el vehículo se accidente, no les queda más que abandonar el trabajo porque los costos de reparación son impagables. “En cada traslado está el riesgo latente de que el camión no dé para más y me quede sin mi herramienta de trabajo, sale más costoso trabajar que no hacerlo”.

Pide al Gobierno nacional apoyar a los transportistas con lubricantes, cauchos, baterías y repuestos que permitan darle continuidad a su labor.

Consecuencias de la paralización

Mientras los productores no lleguen a un acuerdo con el Gobierno nacional, el corte, alza y transporte de la caña de azúcar quedan suspendidos.

Las consecuencias pueden ser muy graves, advierte Juan Linares, vicepresidente de Socatur.

Por una parte, la caña corre el riesgo de siniestrarse, término que se le da a la quema de caña fuera del programa. Las parcelas quedan desatendidas por tanto los delincuentes pudieran aprovecharse para quemar la caña, que luego someten a un procedimiento casero para extraer un guarapo que sirve para endulzar (agua miel).

Otro de los riesgos es que se dañen los cultivos, en cualquiera de los casos representa pérdidas de la producción y por ende, escasez en mayores dimensiones.

Linares aclara que este paro técnico es espontáneo, nadie lo está promoviendo sino que ninguna de las partes implicadas en la producción del azúcar, puede subsistir con los precios vigentes.

Precios reales

El precio regulado de la caña de azúcar es de 10 mil bolívares por kilo. Este ajuste se hizo en noviembre de 2017 y emocionó a los productores pues para entonces era rentable, sin embargo, mes y medio después, los costos quedaron rezagados.

Edgar Alvarado, presidente de Socatur, indica que actualmente el pago al productor por kilo de caña de azúcar debe ser de 30 mil bolívares, y el producto en los anaqueles debería costar aproximadamente 60 mil bolívares (todavía por debajo del precio del producto importado).

El Gobierno nacional ha dicho esta semana que no va a permitir que se ajusten los precios de los rubros que están regulados e incluso ordenó a las cadenas de supermercados a vender con precios de diciembre, de lo contrario el comerciante acarreará severas sanciones.

Ni los productores tienen azúcar

La no sinceración de precios del azúcar contribuye a la merma de la producción, que desde hace años es insuficiente. Para esta zafra, los productores esperan arrimar 3 millones de toneladas de caña, lo que estima alcance para producir entre 240 a 250 mil toneladas de azúcar refinada, mientras que la demanda de la población venezolana es de 1 millón 200 mil toneladas.

Las azucareras reservan 30% de su mercancía a industrias como Nestlé y refresqueras, el otro 70% lo entrega a las comunidades, una parte para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el porcentaje sobrante es que el que se distribuye en el mercado venezolano.

Juan Linares, vicepresidente de Socatur, explica que es tan grave la falla de producción que a los productores que entregan la caña al Río Turbio no se les da la correspondiente asignación de azúcar refinada.

“Antes nos daban veinte kilos por productor, luego bajaron a cinco kilos y en esta zafra no nos dieron nada, eso es una injusticia, nos preocupa, nos angustia, nos causa trauma y nos desestimula” reclama.

Estas incomodidades con la administración del Río Turbio no la habían confesado antes por la delicada situación que atraviesan las azucareras del país, aunque aclara que no apoyaría una nacionalización de la Azucarera Río Turbio porque sería el fracaso de la empresa, “con todo y sus detalles, la empresa tiene que seguir siendo privada”.

La producción del rubro no es mayor por múltiples razones:

Una de ellas es precisamente la regulación del producto lo que condena las ganancias de productores, procesadores y comercializadores.

Otra es el escaso apoyo del Gobierno nacional a los productores quienes requieren productos como fertilizantes, herbicidas e insecticidas y el ente que los tiene (Agropatria) no abastece la demanda.

Asimismo el costo de las maquinarias (sistema de riego, traslados…) es elevado y la reparación de las mismas es insoportable para los campesinos.

A eso se les suma la inseguridad en los campos, que mantiene azotados a los productores no sólo de caña de azúcar, sino de otros rubros como el maíz y la yuca.

Los anaqueles lucieron desnudos durante todo el 2017 y se avizora que continúen de la misma manera.