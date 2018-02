VIDEO: El CNE “practica la operación cansancio”

Desde las 6:00 de la mañana, comenzaron a llegar los ciudadanos a la Oficina Regional Eectoral del estado Lara, ubicada en carrera 24, esquina calle 6, donde se puede evidenciar una larga cola de personas, que vienen desde diferentes municipios de la ciudad para actualización de datos, migración e inscripción de nuevos votantes en el Registro Electoral (RE).

El proceso para participar en la jornada dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha sido sumamente lento, debido a que cuenta con solo una máquina para atenderlos a todos.

Este proceso dio inicio desde el pasado 10 de febrero, sin embargo, Alexander Alfinger, asegura que “el CNE, nos ha practicado una operación cansancio, pero aquí nadie se va a cansar, no es posible que en un oficina regional dispongan una sola máquina, cuando tienen miles de ellas. Los operativos que realizaron en los demás municipios solo fueron para el beneficio de sus aliados, nosotros no pudimos ser atendidos, estoy aquí desde las 8:00 de la mañana y no he sido atendido”.

Noralvis Almao, una joven de 19 años de edad, quien desea inscribirse, se encuentra en el lugar con un grupo de amigos desde las 7:30 de la mañana. “Todo está tranquilo, sin embargo el proceso ha sido muy lento, espero podamos pasar hoy, ellos tienen nuestras cédulas y dijeron que atenderían hasta las 12 de la madrugada”.

Alianyer Useche, se encuentra desde las 6:00 de la mañana, viene desde Carora, con 20 años de edad, desea ser inscrito en el RE, sin embargo manifiesta que desde las 2:00 de la tarde, solo han atendido a personas de tercera edad, discapacitados y jóvenes embarazadas.

Norma Briceño, por su parte, viene desde Cabudare, municipio Palavecino, y aunque llego muy temprano no ha sido atendida, mientras asegura “los guardias se le cayeron las cédulas y perdieron el orden, ahora no encuentran qué hacer, ademas hicieron una sola cola y ahora mandan a salir a los discapacitados y a los de tercera edad, ¡no es justo!, todos tienen que pasar en el orden, cada quien se tiene quedar donde iba.

Es así como este proceso podría extenderse hasta las 12 de la madrugada, si los ciudadanos deciden esperar.