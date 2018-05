Yulimar Rojas le dice no a la violencia de género

De la pista, al tenis saltó la venezolana Yulimar Rojas, quien fue invitada por la organización del Mutua Charity Manolo Santana para respaldar y luchar contra la violencia de género

Desde La Caja Mágica de Madrid, la reina del salto triple, Yulimar Rojas dijo presente en el Mutua Charity Manolo Santana donde se le dijo al mundo: ¡No más violencia!

¿Cuál es el objetivo? Crear conciencia y luchar en contra la violencia de género. El torneo donará 50.000 € a causas benéficas.

“Desde Madrid, nos unimos a esta labor. No podemos permitir el maltrato. Debemos alzar nuestra voz, la violencia no puede seguir dominando al mundo. Vamos a acabar con esto. Pero para eso, debemos unirnos: Instituciones, sociedad. Aquellos que hacen daño, no pueden ganar”, expresó Rojas.

“Estoy agradecida con la organización por tomarme en cuenta para este evento. Les extiendo mi mano y todo mi apoyo con mi Team Rojas 45. Los buenos, somos más”, agregó.

En el evento estuvieron presentes estrellas del deporte como Juan del Potro, Feliciano López, Simona Halep, KikiMladenovic, Richard Gasquet, Jack Sock, Victoria Azarenka y Carla Suárez.

“Cuando nos silenciamos y no alzamos nuestra voz, nos convertimos en cómplices. Tenemos el poder y las herramientas para cambiar y mejorar el mundo ¿por qué no hacerlo?”, concretó.