¿Cosechar sin Sembrar? – Estado, poderes independientes, libertad

La semana anterior diferenciamos, con base en la Constitución, lo que es el “gobierno” y lo que es el “Estado”: el gobierno pasa, el Estado permanece, pues el Estado somos todos los ciudadanos en el territorio de la Venezuela independiente, que elegimos democráticamente al Presidente y a la Asamblea Nacional. Ambos cuerpos, según la Constitución, elijen uno su cuerpo ejecutivo (ministros y otros cargos) y la AN elegida por el pueblo legisla y controla al Ejecutivo, nombra el Poder Judicial- TSJ y el Electoral.

Libertad-convivencia-prosperidad

Desde hace quince meses los venezolanos demócratas estamos empeñados en recuperar la libertad, la convivencia y la prosperidad violadas una y mil veces por el Ejecutivo y sus poderes arrastrados: Fiscalía, TSJ, CNE… Con grandes esfuerzos se fueron construyendo en Venezuela desde el final de la anterior dictadura militar, que cayó el 23 de enero de 1958, lograron tras los 40 años de un país con los civiles gobernando y los militares en su papel constitucional, logramos –repito- un trascendental triunfo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2015: “los 2/3 (112) de diputados electos, a pesar de la ventaja funcional de 4 rectoras rojas rojitas y los multicedulados.

Personalmente seguí la campaña electoral para la AN y observé muy poca consistencia en la mayoría de candidatos MUD. Tuve la oportunidad de hablar con un candidato electo en Lara y le señalé que a mi parecer la inmensa mayoría de venezolanos votaron por el “mal menor”, que se pusieran las pilas, que pensasen en lo que realmente quiere este pueblo.

El régimen, en lugar de reconocer que la mayoría lo rechaza y cumplir su obligación de comenzar a resolver los graves problemas que aquejan a Venezuela, le impuso al país más arbitrariedades violatorias de la libertad, convivencia y prosperidad de los ciudadanos:

1.- En el lapso previo a la toma de posesión de los nuevos diputados, violando todos los procedimientos y requisitos, el oficialismo “obligó a retirarse” a varios magistrados del TSJ -a quienes todavía no se les vencía el período- y ocupó esos puestos con más camaradas sin los méritos que exige el marco legal.

2.- A partir del 5 de enero 2016, ya con 112 diputados opositores en el poder Legislativo, el régimen castrochavista utiliza al Poder Judicial: TSJ-, y como bufete del ejecutivo dispone la “anulación de todas las iniciativas legislativas(100)”, comenzando por ordenar un exabrupto, la “desproclamación” de 4 diputados que habían sido electos en el Estado Amazonas, y ya proclamados por el CNE.

La “desproclamación” no existe en el marco legal vigente, y tampoco puede el máximo tribunal del país invalidar la elección de 4 diputados alegando que hubo fraude en ese proceso, “sin realizar el juicio y sin demostrar la ocurrencia del alegado fraude”. El TSJ pirata, traidor a la Patria, logró su perverso propósito: impedir que la oposición disfrute de su mayoría calificada de 112, al tener sólo 109 representantes.

3. Lamentablemente la bancada opositora y la MUD, en lugar de plantearse “un sólido objetivo” a partir del cual se allanara el camino para otros logros abrieron varios frentes de confrontación con el oficialismo, lo que produjo “confusión y división”.

4.-Error gravísimo de la AN y la MUD fue acudir al “falso diálogo”. ¿Cuándo las tiranías y los dictadores dialogan? En 19 años de poder ¿han dialogado? Siempre la historia nos ha demostrado que si lo hacen es porque están con el agua al cuello.

5.- 29.000 asesinatos anuales… escasez, inflación y el menguante poder adquisitivo alcanzan niveles, que generaron humillantes colas, y mecanismos para limitar la participación (por el terminal de la cédula) y el consumo (mínima cantidad del producto que apareciera cada día menos)…los bachaqueros y los actuales CLAPS.

6.- A la AN y la MUD les corresponde este 2017 perseverar en la consecución de logros concretos que sirvan para sepultar esta dictadura ineficiente, corrupta y con doble moral, callar a los mercenarios que ocultan la realidad desde sus hipócritas posiciones de arrastrados y juzgarlos legalmente a los ladrones y violadores. Hay que reactivar el trámite “revocatorio” y exigir las “elecciones de gobernadores y alcaldes”, para demostrar que somos mayoría y, en paralelo, regular los referendos y todo proceso electoral, para garantizar celeridad y respeto a la voluntad popular y para ello se requiere que la AN nombre los rectores CNE y a los miembros del TSJ que no cumplieron con los requisitos, retirarlos y nombrar ciudadanos que sí quieren a Venezuela.