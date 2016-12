La Red de Instituciones Larenses… ¡en acción! – Cielo encapota’o

“La imaginación, no la violencia, es la mejor manera de resolver las cosas”

La Red de Instituciones Larenses en ejercicio del derecho y a la vez obligación -como institución inédita que agrupa a más de 53 organizaciones y además, como ciudadanos- cumpliendo con nuestra Visión y Misión; siguiendo principios y valores, como son la fraternidad y la convivencia pacífica; el respeto a la Constitución Nacional y las leyes; con el fin de mantenernos en permanente vigilia sobre los hechos que acontecen, comprometiendo seriamente el régimen de libertades políticas y con el magno objetivo de realizar propuestas que contribuyan a solucionar la problemática que destruye la Nación; conscientes de la falta de autoridad para ejecutarlas, aprobamos dirigirnos a la directiva y demás miembros de la Asamblea Nacional a fin de plantearles formalmente: Que convoquen a Sesiones Extraordinarias a fin de continuar, durante el receso de la plenaria, con la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyo período anterior finalizó.

Posteriormente haremos observaciones sobre el haber permitido que la población considere que están en desacato de providencias de la Sala Electoral, a pesar que no se han cumplido las pautas o al menos no tenemos conocimiento de ello, trazadas por la doctrina de la propia Sala Constitucional y, no han divulgado las incuestionables defensas que hacen improcedente y nulas absolutamente, las medidas cautelares dictadas contra los diputados electos y proclamados del estado Amazonas, circunstancias que conllevan el desconocimiento de la voluntad popular.

Publicamos un comunicado considerando que los lamentables acontecimientos ocurridos en diversas regiones del país los días 16, 17 y 18-12, saqueos, vandalismo, alteración del orden público, destrucción de bienes públicos y privados, principalmente el sector comercio, generaron la pérdida de vidas humanas y numerosos heridos, conmoción social consecuencia en gran proporción de las nefastas políticas económicas implementadas por el ejecutivo nacional.

Considerando que lo descrito, acontece en una sociedad que padece una trágica realidad socioeconómica caracterizada por altos índices de inflación, niveles de escasez en alimentos, medicinas y servicios, inseguridad personal entre otros, lo que necesariamente aumenta los niveles de enajenación, incredulidad y desesperanza de la población, propicios para el desarrollo de conductas anárquicas y antisociales que eran previsibles, se ve en la obligación de exigir al Ejecutivo Nacional que: Asuma la responsabilidad de los hechos narrados, así como las consecuencias económicas y sociales, producto de la aplicación de políticas erradas, sin tomar ninguna precaución para resguardar el bienestar de la población, y rectifique su actuación en materia económica y establezca un diálogo sincero con la sociedad civil.

Que tome las medidas necesarias para evitar que tales hechos se reproduzcan, lo que traería pérdidas humanas, materiales y morales, respetando los Derechos Humanos de los ciudadanos, en estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Exhortamos a la población, a utilizar los canales regulares y legales para presentar sus peticiones y exigencias a los órganos del poder público y a respetar el estado de Derecho que nos permite la convivencia pacífica. (F: Documento y Comunicado).

