OPINIÓN Parafraseos

• Siempre ha sido más fácil predicar 10 sermones que poner uno solo en práctica. Lo decimos por el predicador que se lanzó de candidato a la presidencia.• El esperado mensaje presidencial del domingo pasado dejó mudo a medio mundo. La otra mitad no estaba prestando atención. En boca cerrada no entran moscas.

• Lo cumbre sería que el presidente se hiciera presente en Perú para limar asperezas. Con lo áspero que ha sido, no se lo íbamos a recomendar.• En un ambiente de pobreza crítica uno aprende a hacer de tripas corazón. Lo malo es que la materia prima(es decir, las tripas) tampoco se consiguen.

• En la mayoría de nuestros países, cuando alguien fallece hablamos de darle cristiana sepultura. En países no cristiano, ¿se hablará de darle musulmana, humana, o qué tipo de sepultura? Es cuestión de cultura

.• Ahora todo se soluciona bajando una aplicación. Razón por la cual, ya casi nadie se aplica.• Avanzada Progresista va de retro participando en las presidenciales. Ya me imagino a su candidato declarando: “el presidente candidato ganó en buena lid”. El queso Falcón tiene fama de bueno pero no este otro

• Para Todd Robinson (Representante de negocios de la Embajada de EEUU en Venezuela) “todo está encima de la mesa en cuanto a estrategias para Venezuela”, para que se vuelvan a sentar.• Estamos bien mal en nuestro día a día. Todo brilla por su ausencia. SI hasta el papel sanitario escasea, cómo no va a escasear el papel periódico. Este último se daba el lujo de ser una alternativa cuando el primero fallaba. Y ambos cumplían un rol muy importante en nuestra sociedad (con “o”), y a veces con “u”.

• Visto lo anterior, ya al mal tiempo uno no encuentra qué cara ponerle.• Para no hacer una historia corta demasiado larga, lo mejor es no contarla.• Las novias compran sus vestidos de boda y los novios rentan sus smokings. Y nadie ve algo malo en eso ¿Se ha preguntado Ud. alguna vez por qué? Yo igualmente me pregunto, ¿por qué ellas tienen que ir siempre al baño acompañadas? Si dos hombres lo hiciesen, darían de qué hablar.

• El pan nuestro de cada día se lo llevaron otros países. De ahí la inmigración en masa.• El talón de Aquiles del presidente siempre ha sido su cabeza. Se atrevió a decir una gran verdad: “el único camino de Venezuela es la democracia”, pero lo cierra llamando a elecciones en abril.• Hay quienes inspiran a uno cuando expiran, dándonos un nuevo aliento para continuar viviendo.

• Una iglesia viene a ser una casa de Dios. Por ello deberíamos evitar su ruina.• Cuando uno toma para pensar no está pensando al tomar. Eso se le decíamos a nuestro tío Belisario pero nunca hizo caso. Termino con todo, incluido él mismo.• Claudio Fermín estaba firme en su candidatura pero sentó cabeza. Guerra avisada no mata soldado.

• Le pregunté a una chica si estaba casada. Me contestó: “solo los fines de semana”. Había oído “si estaba cansada”, pero no deja de ser verdad en ciertos matrimonios y no solo los fines de semana. Ya que tocamos ese temita, el matrimonio pudiéramos definirlo como una especie de tienda en donde el hombre trabaja y la mujer va de compras. Nos vemos por ahí.