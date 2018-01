Reflexión – Ecumenismo

Hay quienes definen Ecumenismo como un acuerdo institucional donde las religiones que hacen vida en el mundo o en alguna región se unen y deciden institucionalmente acerca de la forma como, donde y cuando adorar a Dios, sin tomar en cuenta, que es Dios, a través de la Santa Biblia quien lo establece. “En 1962 comenzó a hacerse realidad el propósito de que las Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) y el Vaticano colaboraran conjuntamente en la traducción y distribución de las Sagradas Escrituras. Esta convergencia de católicos y protestantes evidentemente es una manifestación del espíritu ecuménico que se ha acentuado en los últimos tiempos” Diccionario Bíblico Adventista

Este comentario informativo es propicio hoy, por cuanto en nuestro país se está produciendo una especie de ecumenismo. Muchos cristianos católicos, evangélicos y adventistas. Y otros que son creyentes de Dios pero niegan la divinidad de Jesús. Mas aquellos, que profesan creencias y también tienen su dios, actualmente juntan sus manos y doblan las rodillas, unánimes, en un clamor, para que suceda un milagro y Venezuela salga de este gobierno. Y tienen todas las motivaciones, todo el derecho y todas las razones del mundo para hacerlo.

Lo que no entienden estos sinceros creyentes y su válido clamor, es que Dios nunca dio prioridad al problema político de los ciudadanos. El Señor Jesús lo dijo claramente, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. “Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de este mundo de aquí” Juan 18:36. Es evidente entonces, que lo que Dios quiere es que sus seguidores entiendan, que el reino que él ofrece va mas allá de las crisis políticas, económicas y sociales que podamos estar sufriendo los seres humanos y que es precisamente a través de esas crisis, que el Señor espera, busquemos de él y conduzcamos a otros por el camino de la Salvación. Y así, alcanzar su reino cuando venga por Segunda Vez.

“De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años; … E hizo lo malo ante los ojos de Jehová” 2Rey21:1,2. “En el año treinta y nueve de Azarías rey de Judá, reinó Manahem hijo de Gadi sobre Israel diez años, en Samaria.

E hizo lo malo ante los ojos de Jehová”2Rey 15:17,18. “En el año cincuenta y dos de Azarías rey de Judá, reinó Peka hijo de Remalías sobre Israel en Samaria; y reinó veinte años.

E hizo lo malo ante los ojos de Jehová”2Rey 15:27.28. ¿Cuántos años tienen los Castro gobernando la república de Cuba? ¿Es que Dios no sabía que estos gobernantes, que él mismo permitió llegaran al poder, iban a hacer lo malo ante sus ojos? Por supuesto que lo sabía. Todo esto está muy claro, lo que sucede es que nos negamos a verlo, porque puede más la rabia y la indignación que llena nuestro corazón. “Jesús explicó que su “reino” no era “de este mundo” (Juan 18:36). El reino que había venido a establecer no vendría “con advertencia”, sino que sería una realidad en el corazón de quienes creyeran en él y llegaran a ser hijos de Dios” Comentario Bíblico Adventista ¿Cómo les parece?

Mis apreciados, no es que un espíritu conformista tome nuestra voluntad, es, tratar de tomar nuestra voluntad y dejar que el Espíritu nos guie, para dar testimonio de que Cristo vive en nosotros y así, ganar a otros para Salvación. ¡Hasta el martes Dios mediante! Próximo ARTÍCULO: “El peor enemigo… ” [email protected] William Amaro Gutiérrez