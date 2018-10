Bloque Parlamentario del estado Lara solicitan investigar el cobro de tarifas en peaje El Cardenalito #30Oct

Los diputados de la Asamblea Nacional Guillermo Palacios y Macario González, en representación del Bloque Parlamentario del Estado Lara, procedieron a solicitar en la Fiscalía Superior del Estado Lara investigar los cobros de tarifas que está realizando en el Peaje El Cardenalito la Gobernación del Estado, ubicado cerca del Distribuidor Veragacha de la Circunvalación Norte.

“Esto es un atraco lo que están haciendo en el Peaje El Cardenalito con el cobro de la tarifa” expreso el diputado Palacios, quien señalo que además de ser una tarifa excesivamente alta sobre todo para los transportes de personas y bienes, “se están entregando constancias de recibo que no resisten ninguna auditoria para el ejercicio del control respectivo”.

Detallaron que el recibo de pago no se corresponde con el vehículo que cancela, lo cual permite trastocar la emisión de los mismos ya que solo detalla fecha, hora, taquilla, tipo de vehículo, tarifa, forma de pago, nombre del recaudador; así como el número del ticket y la empresa recaudadora que es Ansa Parts & Services C.A., cuyo número de RIF es J-31715198-4 y en relación al ticket no es posible saber el ingreso obtenido por no tener ninguna identificación de control, lo cual ya es un hecho de corrupción.

“No hay manera de saber si lo que se cobra por ese concepto ingresa a las arcas del Estado”, sentenció Palacios para continuar diciendo que esos cobros se están realizando desde hace un mes aproximadamente, en donde hubo resistencia por parte de algunos ciudadanos a cancelar precisamente por la falta de legalidad en las constancias de recibo que han entregado.

Por otro lado, los parlamentarios señalaron que la gobernadora Carmen Meléndez, confesó en la puesta en funcionamiento del peaje –hecho ocurrido el 18 de este mes-, que los servicios de apoyo al usuario no estaban funcionando.

“Sin embargo continuaron cobrando la tarifa lo cual representa una irregularidad que deben ser investigada porque están exigiendo unas tasas sin que se entregue contraprestación al usuario, lo cual igualmente es delictivo”, precisaron.

En referencia a la empresa Ansa Parts & Services C.A., González y Palacios revelaron que está representada por el ciudadano Alejandro Sánchez Paredes, cuyos antecedentes indican que esta empresa no tiene experiencia en el manejo de administración de peajes.