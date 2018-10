Alejandro Grisanti: Si no hay un cambio económico los precios podrían cuadruplicarse mensualmente

Si no hay un cambio económico, las cifras para el año 2019 van a ser negativas, la hiperinflación va a seguir, si el gobierno no se ajusta el cinturón, no limita sus gastos, si no se arropa hasta donde le alcanza la cobija y sigue gastando muy por encima de lo que le ingresa, los precios se podrían estar cuadruplicando de manera mensual.

El planteamiento lo hace el economista y director de Ecoanalítica Alejandro Grasanti, quien advierte que como estamos en presencia de crecimiento de precios, sobre crecimiento de precios, cuando se ve el acumulado del año suele ser sumamente grande, y no es descartable, si no hay un cambio en la política económica, que sea necesario hacer una nueva reconversión monetaria antes de finales del año que viene.

Por otra parte, el especialista afirmó que tanto China como Rusia, que han sido los países que han estado aportando recursos a Venezuela, han estado presionando sobre la necesidad de desmontar el control de cambio, que afecta mucho a las empresas petroleras, de manera que la moneda pueda fluctuar libremente.

Reveló que existen grupos de economistas y dirigentes políticos que han estado trabajando, en torno a los consensos en torno a lo que se debe hacer el día siguiente, en caso de que se produzca una transición en Venezuela.

“Uno de estos consensos, es que nosotros solos no podemos, es necesario levantar un inmenso financiamiento internacional, para poder estabilizar la moneda, la inflación y para poder financiar al gobierno, esto indica que tenemos que salir a buscar financiamiento y no deberíamos. Por supuesto, desechar el financiamiento multilateral; otro gran consenso, es que es necesario combatir la inflación, es necesario hacer un programa en tres fases: una fase de emergencia para los primeros 100 o 150 días que vaya a palear el problema de alimentación y salud una segunda fase de estabilización y una tercera fase de reformas estructurales”.

Hasta ahora el gobierno no ha participado en estas discusiones, para esta semana se producirá una nueva reunión en la Universidad Central de Venezuela con economistas y políticos, indicando Grisanti en FM Center, que la idea es incorporar a estas discusiones a la parte más amplia, sin ningún tipo de exclusión para buscar los consensos necesarios para sacar al país de la crisis que está viviendo.