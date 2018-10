Foto: Cortesía AN |

Nota de Prensa | Foto: Cortesía AN |

El diputado Alfonso Marquina, aseguró este martes que el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, perdió su cualidad de facilitador o de mediador al actuar de manera parcializada como un agente del Gobierno, y conculcándole los derechos del pueblo de Venezuela.

En este sentido Marquina, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, manifestó que en cuanto estén dadas las condiciones para que se pueda entablar una negociación que facilite el cambio político en Venezuela, tal como la ha ratificado la comunidad democrática del mundo, “no podrá actuar el señor José Luis Rodríguez Zapatero, a nuestro juicio, como facilitador o como el mediador”.

El parlamentario dijo que la Asamblea Nacional, no tiene la facultad constitucional para declarar persona no grata al señor José Luis Rodríguez Zapatero, además de ratificar que en este momento no existen las condiciones para un diálogo y aseguró que la principal razón o elemento para que exista una negociación es a través de la voluntad de ambas partes.

“Insistimos que nuestra voluntad es que se produzca un cambio político que permita restablecer la democracia, el Estado de derecho y el orden constitucional en Venezuela”, señaló.

Alfonzo Marquina, dijo que el gobierno cada vez que habla de diálogo lo que busca es ganar tiempo para seguir conculcándole los derechos de los venezolanos.

“Cada vez que hablan de una posibilidad de una mesa de diálogo, es con la intención de seguir perpetuándose en el ejercicio del poder a costa del sufrimiento y la necesidad que hoy está padeciendo el pueblo de Venezuela”, dijo.

Finalmente Marquina insistió, en que la presión interna e internacional tiene que llevar a los que representan al gobierno a que se sienten de verdad a objeto de buscar mecanismos que produzcan un cambio político en nuestro país.

“La mesa de la negociación que se pueda instalar en Venezuela será para acordar los términos de una transición política democrática en Venezuela, no hay otra; pues estamos en presencia de un gobierno, que asesina y que castiga a los venezolanos con la peor inflación de toda la historia de América latina, (….) cuando nos sentemos será para escoger una fecha para las elecciones que permita darle a Venezuela un gobierno democrático”, apunto el asambleísta.