Leopoldo López exhorta a la oposición a un “acuerdo nacional” para garantizar el futuro del país #2Nov

Leopoldo López, el líder opositor que está cumpliendo una condena de arresto domiciliario de casi 14 años, se pronunció pidiendo a la oposición que prepare un “acuerdo nacional”, el cual ayude a garantizar el futuro de Venezuela.

Mediante un texto que escribió López en octubre del 2016, el cual fue publicado por el portal web Caraota Digital este primero de noviembre, se conoció que el político expresó: “Cuando hablo de la definición de un Gobierno de Unión Nacional no me refiero a precisar los nombres de un equipo de Gobierno. Me refiero a la definición de la orientación de ese próximo Gobierno”.

Además, López aseveró que se debe trabajar en conjunto para que no exista ningún tipo de improvisaciones al momento que exista en Venezuela un “cambio político”, ya que según afirmaciones del opositor, “se va a producir”.

Así mismo, López opina que este régimen “deberá tener la representación de las organizaciones políticas, de los sectores académicos, productivos, laborales y de los movimientos sociales” para que se pueda garantizar plenamente una estabilidad en el país.

Por otra parte, también opinó que se debe eliminar la reelección presidencial en todos todos “sus formatos y permitir una sola elección, de un solo período de seis años para el presidente de la República”.