OPINIÓN Ciudadano: ¿Eres águila o gallina? #4Nov

Al revisar en internet una buena cantidad de autores del cuento del águila o la gallina, me sugirieron salidas más airosas que la de la primera parte: “la muerte del águila como gallina.” El cuento, sin embargo, tiene origen africano: su autor fue un político y educador de nombre JamesAggrey que empleó su sabiduría e influencias para la liberación de la nación Ghana del colonialismo inglés. Otro autor que me impresionó fue Leonardo Boff, coautor de la Teoría de la Liberación, a quien no gustó la solución de la muerte del águila real que se creía gallina. Veamos, hoy, cómo terminó el cuento de otra manera:

Un día un naturalista preguntó al propietario del águila que vivía con las gallinas: ¿por qué razón un águila, rey de las aves y de los pájaros, tenía que estar encerrada en el corral de los pollos y gallinas?… Tras varias discusiones, propietario y naturalista convinieron en averiguar si era posible que el águila volara. El naturalista en tres días diferentes tomó el águila-gallina en sus brazos y le dijo:”TU PERTENECES AL CIELO, NO A LA TIERRA. ABRE TUS ALAS Y VUELA” y en las tres…fracasó: siempre miraba hacia el corral y allí iba aparar. Ese tercer día, al fracasar, la llevó a una alta montaña, alzó al rey de las aves y la animó diciéndole: “ERES UN AGUILA. PERTENECES AL CIELO. ABRE TUS OJOS Y TUS ALAS Y…VUELA.” El águila, esta vez, también miró hacia el corral, pero también al cielo, siguiendo sin volar. Entonces el naturalista la levantó directamente frente al sol y el águila empezó a temblar, abrió las alas lentamente y, finalmente, con un grito triunfante voló alejándose hacia el cielo.

Ciudadano: No me sorprendió al revisar los libros de Leonardo Boff: “Una metáfora de la Condición Humana” y “La recepción del Espíritu Santo en la evolución, las personas y en la historia”,.. ¿Por qué?…Porque en Venezuela, hay seres humanos que se creen águilas pero viven como gallinas y hacen, con sus actuaciones, que sus ciudadanos actúen como gallinas al arrodillarse a recibir migajas que caen de la mesa de los que se creen sus dueños. El soberano pueblo les dio el poder al Presidente, Ministros, Magistrados del TSJ, Fiscalía, Contraloría, Gobernaciones y Políticos de la AN,,.Todos ellos deberían leer a Leonardo Boff que pone, para esos que se creen águilas,a “Jesús el de las bienaventuranzas, el de las Buenas Nuevas” como “modelo” de los marxistas para que mejoren la realidad de la mayoría de pobres y desamparadosporque en sus actuaciones al ejercer el poder abandonaron sus principios teóricos marxistas actuando como supercapitalistas.

Ciudadano: Nunca mejor dicho, que el Señor (como el sol) te ilumine, y te haga a ti ser luz para que puedas encarnar los valores de las bienaventuranzas allí donde estés, y los demás, especialmente los desfavorecidos, también puedan ser iluminados. Todos estamos llamados a surcar las alturas. No tengas miedo. ¡A volar!Como ves, el cuento da mucho que pensar. La conclusión parece evidente: somos águilas pero vivimos como gallinas. Supongo que cada uno tendrá que analizar en qué se puede identificar con la vida de las gallinas: llevar una vida exclusivamente materialista, sin planteamientos de calado espiritual y de sentido profundo, entender que yo soy lo que tengo y que solo valgo por el acopio de cosas que hago; aceptar cualquier circunstancia por miedo a perder un puesto de trabajo, llevar una vida superficial alienada y alienante, vacía de contenido en la que se llenan las horas con entretenimiento absurdo y ridículo: telebasura, etc…

Supongo, también, que cada uno tendrá que analizar los vestigios cómo Leonardo Boff, utilizó el libro de James Aggrey. Aclamado por muchos y despreciado por otros, toda su vida y su pensamiento “han tenido como eje el acercamiento del evangelio a la realidad histórica de los pueblos de Latinoamérica.”

Para Leonardo y para mí: “no tiene sentido el mensaje de Jesús, si no es una Buena Nueva especialmente para los más pobres y oprimidos de nuestra sociedad (la tan conocida “opción preferencial por los pobres”). Desde ahí su mensaje de denuncia social y de creación de una conciencia colectiva que, de alguna manera, haga que las estructuras generadoras de pobreza y marginación puedan cambiar en favor de una Venezuela y un mundo más justo y humano. El planteamiento de Leonardo Boff es esperanzador. ¿Está usted dispuesto a ser y actuar como águila?