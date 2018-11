OPINIÓN Retacitos #4Nov

No hay calificación posible para la acción criminal y atentatoria contra la propiedad privada, cometida por supuestos bandoleros, quienes al parece amparados por las autoridades, destruyeron la finca La Pastora, en el municipio Torres, matando y descuartizando animales, arrasando con todo lo que se les atravesaba, dizque por hambre. Hasta los momentos las autoridades no han informado acerca de sí se han adelantado investigaciones, si se han encontrado los responsables, y si alguien va a ser sancionado por los abusos cometidos, donde incluso al parecer hubo pérdida de vidas humanas. Comentan que se sabe quienes encabezaron la acción, dizque están identificados, pero esperan ver quien le pone el cascabel al gato, porque sería muy lamentable que la gente comience a aplicar la justicia por su mano. Los cuestionamientos a esta deplorable acción en las redes sociales, han sido demoledoras, quienes participaron en este hecho bochornoso, deben sentir vergüenza.

La Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, por fin se decidió, en la persona de su presidente, dar un paso al frente y emplazar al Ministro de la Defensa a que concurra a una interpelación este próximo 5 de noviembre en la AN, a la cual esta obligado a asistir de acuerdo con la normativa legal vigente, pero hasta ahora como gobierno le resbala lo que digan las leyes venezolanas, incluyendo la Constitución, es de suponer que así como lo han hecho otros ministros, no acudirá a la citación; seguramente le harán una nueva invitación y sí tampoco asiste, veremos si la Comisión se atreve a aplicar las sanciones correspondientes.

Sería interesante averiguar si es cierto que el miércoles 7de noviembre estará Manuel Rosales en la capital musical de Venezuela. Al parecer se reunirá con la Dirección Regional de su partido Un Nuevo Tiempo, e incluso tendrían programada una rueda de prensa. Recordamos que aunque UNT no participará en las próximas elecciones a concejales, al parecer allí afinan motores, para lo que pudiera suceder a corto y mediano plazo. Nos llamó la atención que Don Guille, quien nos llama con frecuencia cuando tiene alguna noticia, en esta oportunidad no nos paró ni media, pero afortunadamente todos estos cuentos e historias llegan primero a la Capital de la República, que a los sitios donde se van a realizar los eventos, y siempre hay alguien que saca la lengua a pasear.

Se siguen multiplicando las protestas en Barquisimeto, en contra de todas las empresas distribuidoras de gas en la ciudad y en poblaciones circunvecinas, debido a que al déficit creciente del combustible, se suma la enorme anarquía que hay entre quienes se encargan del proceso de comercialización, donde el pago de “vacunas”, “comisiones”, “coimas” o como se les quiera llamar no tiene límites, no hay quien les ponga un parao, ya que las autoridades competentes se hacen de la vista gorda, llegando a pensar los vecinos, que no es descartable que también tengan su participación a la hora de repartirse el botín.

Han generado mucha preocupación e inquietud las cifras que acaba de dar a conocer Favenpa, en torno a la realidad actual de la industria de ensamblaje de automóviles en Venezuela y por consiguiente su impacto en el sector de autopartes. En efecto, el ensamblaje ha caído en un 99%, los autopartistas están trabajando solo a un 16% de su capacidad operativas, las exportaciones han caído de 220 millones de dólares en el 2008, a 3 millones en el 2018 y lo que califican como más lamentable, todas las semanas se están perdiendo 150 puestos de trabajo, un personal altamente calificado que se está yendo del país huyendo de la crisis, estando muchos laborando en grandes empresas de Argentina, Chile, Colombia, con excelentes resultados.

Hasta el 1° de noviembre el servicio de aseo urbano de Barquisimeto, tenía 21 días sin pasar a recoger la basura, de acuerdo con la denuncia que, en forma responsable y seria, formulan los vecinos, quienes ya no soportan las moscas, los zancudos, los roedores y los perros que rompen las bolsas y derraman los desechos sólidos. Sin embargo, vemos en la televisión, como el burgomaestre achocolatado se pavonea conduciendo un camión recolector, en una nueva demostración de pantallerismo, pero que al final del día no genera ningún beneficio para la ciudad que sigue con muchas de sus calles con malos olores, donde también creemos que habría que seguir el ejemplo que Caracas dio y protestar con un “Monumento a la basura”

A propósito, a medida que siguen transcurriendo los días se profundiza el deterioro de la ciudad, no hay agua, los apagones están la orden del día, no hay gas, no hay medicinas, no hay efectivo, los servicios de salud en terapia intensiva, como lo denuncian trabajadores, médicos y enfermeras, la inseguridad crece y el transporte prácticamente ha desaparecido, denuncian que después de 4:00 p.m. se observan en las calles de Barquisimeto ríos de gente caminando, igual en la vía hacia San Jacinto, La Ruega, El Cují, Tamaca, alguien a lo mejor exagerando un tanto, señaló que es tanta la gente que se ve obligada a utilizar el carro de Lola, que ya parece “una procesión de la Divina Pastora, llegando a la conclusión que al achocolatado le quedó grande el cargo y la “gestión de Carmelina” tampoco se ve.

Sería interesante averiguar si es cierto que la capital larense se ha convertido en uno de los principales centros de minería de criptomonedas de todo el país, aseguran que ya no es solamente el personaje de Corpoelec el que tiene sus maquinitas, sino que supuestamente hay varios altos funcionarios enchufados que también tienen las suyas, por supuesto nadie los controla y al parecer ya hay unos cuantos incautos que han caído en estas redes y se han embarcado, con una agravante, no tienen ante quien hacer la denuncia, porque los responsables de administrar el negocio, estarían protegidos desde las alturas.

En una televisora regional estuvo recientemente el prof. Pepe Goyo, alto funcionario de la alcaldía de Palavecino. El informaba que recibieron un muy mal servicio de Aseo, que había un solo camión prestando servicio, y que hoy día han recuperado cuatro. Si no entiendo mal, está criticando a su propio gobierno, aun cuando dicen que con un solo camión, prestaban mejor servicio que ahora con cuatro, cuando es normal que recojan la basura una vez al mes. Por cierto, qué pasaría con la denuncia que hicimos en esta sección sobre uno de los anteriores Directores, muy caritativo él, quien con el aval del cubanito, se hacía pasar por ingeniero, quien dizque compró equipos GPS, por una suma millonaria para ubicar los camiones de AU que estaban en servicio. El pasado 31 de diciembre saliendo del relleno sanitario de Pavia, al parecer atracaron uno de esos camiones y hasta el día de hoy no ha aparecido. Pregunta inocente: ¿Qué pasó con los GPS ? ¿ Dónde están ?.

No escarmientan, de nuevo circulan versiones en la capital larense en torno a la buena vida que se dan algunos ediles de la ciudad como el Porky, incluso ya tienen identificados los dos o tres restaurantes donde se reúnen a comer buena carne, exquisiteces y a trasegar, en algunas ocasiones especiales, hasta seis botellas de escocés mayor de edad, que supuestamente no es pagado con dinero de sus bolsillos, sino con recursos de la Partida 400. Asimismo, aseguran que como ahora lo ven como gallina que mira sal, anda haciéndole carantoñas a Carmelina, que tampoco lo quiere cerca, porque conoce de sus andanzas y su cercanía con el clan de los reyes. Aseguran que no cuadró con los promotores del Triangulo del Este, dizque porque no le dieron un apartamento. Mansa la lapa.

Pica y se extiende el problema del suministro de gasolina en el interior del país, en ciudades como Barquisimeto, al parecer solamente están operando dos estaciones de servicio, y los usuarios pierden haciendo cola para llenar el tanque entre ocho y doce horas, si corren con suerte. Iván Freites, trabajador petrolero ha alertado que “no hay gasolina en Venezuela”, la poca que se distribuye la están importando, las refinerías están trabajando a su mínima capacidad, asimismo ha advertido que no cree que en las condiciones conflictivas que tiene el país, el gobierno se atreva a aumentar el combustible a precios internacionales. Ya en Caracas comienzan a observarse las largas colas en las bombas de gasolina, también en las que expenden el gasoil para las unidades de transporte público, así que a ponerse alpargatas que lo que viene es joropo.

La situación de los mercados municipales en Barquisimeto también es caótica, están totalmente abandonados, con muy pocas ventas debido al encarecimiento de los precios, tampoco hay mucha variedad en los alimentos, porque la producción agrícola está por el suelo, de allí que no es mucho lo que hay que comprar porque lo poco que llega tiene que pasar por numerosas alcabalas, donde la mercancía va mermando. Asimismo, aun cuando los dueños de los puestos no se atreven a denunciar por temor a represalias, dizque algunos funcionarios llegan a comprar carne, verduras y otros enseres y a la hora de pagar se quieren hacer los locos, argumentando que ellos son los que los protegen, de manera muy mal andan las cosas por Lara.

No mejora nada el enfermo, al parecer continúa la ineficiencia en el funcionamiento de la UNEY, casa de estudios superiores de Yaracuy. En efecto, no cuentan ni siquiera con el servicio de agua potable para consumo del personal, al punto que dizque el pasado miércoles los oficinistas tuvieron que hacer una vaca para comprar el vital líquido, con el pírrico sueldo que hoy día devengan. Hicieron gestiones con una embotelladora cercana, la cual tuvo a bien donarles varios garrafones. A todas estas ¿qué dice el sindicato? El Inpsasel brilla por su ausencia, el Comité de Seguridad, y que existe, pero nada de nada… Pobre UNEY pareciera que la institución no tiene dolientes, a nadie la importa lo que allí ocurre.

Se nos marchó el buen amigo Rafael Benedicto Parra, hombre serio, cabal, dirigente adeco de toda la vida, sin macula y se fue en medio de grandes demostraciones de amistad y aprecio, que se ganó con su carácter siempre alegre y con una sonrisa permanente en su cara. Durante mi juventud, época en la que mantuvimos una bonita y sincera amistad, siempre fue respetuoso y en las discusiones políticas siempre defendió lo que creía justo, por eso se ganó el respeto y el cariño de tanta gente que lamenta que hoy ya no está, cuando aún era mucho lo que podía aportar en estos momentos tan difíciles que vive el país. Vaya nuestra palabra de condolencia y solidaridad para sus familiares, su esposa e hijos. Dios lo tenga en la gloria.