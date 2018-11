ENTREVISTA Yuruby Alicart, una jugadora que cambió la historia del softbol venezolano 

Yuruby Alicart se convirtió junto a Mariangee Bogado en una de las mejores softbolistas de Latinoamérica, ambas han sido referencias en este deporte a nivel internacional y lograron representar por primera vez a Venezuela en los Juegos Olímpicos, Yuruby ha sido exitosa en la segunda base, jugando en las mejores escuelas de béisbol y ha sido elegida como la mejor en cada liga del mundo.

Su esfuerzo la hizo llevar a la élite mundial, al principio vivió momentos duros y desagradables, en su entorno beisbolistico, pero su vida cambió cuando jugó por primera vez softbol femenino, cuando representó a Venezuela y con ella triunfó.

Los sueños pudo lograrlo, superando obstáculos y persistiendo, ella creyó en sí y vivió los años más lindo del softbol femenino, participó en campeonatos sudamericanos, Centroamericanos y del Caribe, a parte de mundiales y panamericanos, donde ganó medallas de Oro en Mayagüez, Puerto Rico y en Medellín 2010, además de la medalla plateada en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y un 5to lugar en el Mundial de Caracas 2010, pero su mejor momento con la selección vinotinto, fue disputar ante Estados Unidos, China, China Taipei, Holanda, Canadá, Japón y Australia los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

-¿Qué significa para Yuruby el softbol femenino?

-El softball para mí, lo es todo, yo gracias a Dios y a este deporte, conseguí una carrera en los Estados Unidos, he logrado muchas cosas entre ellas buenas amistades, también he aprendido tanto, la verdad que he logrado una vida muy bonita y puedo decirlo así, porque es mi vida. De esta manera, he logrado cosas positivas a través de esta disciplina.

-Cuéntame de tus primeros pasos antes de ser profesional, ¿te imaginabas llegar tan lejos?

-Mis primeros pasos los di en las calles dónde crecí, específicamente en La Ovallera, Palo Negro (estado Aragua). Allí comencé jugando pelotica de media y pelota de goma, esos fueron mis primeros pasos.

Luego integré a un equipo de béisbol menor a la edad de los 9 años, el estadio quedaba cerca de mi casa, yo misma me atrevía a decirle a mi mamá que hablara con el entrenador para que me aceptara, ya que tenía muchas ganas de jugar béisbol, era lo mío, todos los días practicaba frente al estacionamiento de la casa.

Aunque ya era hora de formar parte de un equipo y gracias a Dios y a mi madre por convencer al entrenador, me aceptaron y desde allí inició mi sueño. Después de varios años de enseñanzas, me hablaron de integrar a la preselección de Aragua en softbol, en la cual iba a estar rodeada de chicas e iba a tener mayor oportunidad para disputar los juegos nacionales juveniles y campeonatos Juniors.

Me consideraban que tenía talento para representar a nuestra nación en la selección de softbol, a los 10 años se me presentó esa oportunidad y quede en la selección de Aragua, practiqué en el polideportivo e hice el equipo que estaba conformado por muchachas de diez a quince años, obviamente era la más pequeña del grupo, comencé en la banca y mi primer campeonato fue en Valencia. Al siguiente año volví a quedar, pero fue a los 13 años de edad, que comencé a ser titular en todos los encuentros con la selección aragüeña para dar el salto a la selección junior de Venezuela.

En mi primer torneo internacional con Venezuela, conocí a Mariangee Bogado, donde quedamos campeonas en nuestro debut representando a la selección en Colombia y desde ese momento comenzó una linda amistad, con el softball, con mi país y con Bogado.

-¿Qué tan bonito ha sido tu carrera dentro de un campo de béisbol, y qué otros deportes te apasionan?

-El softbol dentro y fuera del terreno, ha sido muy bonito para mí, me ha dado grandes amigos, cuando juegas siempre tienes rivales pero fuera del campo, son compañeras y las amistades siempre quedan para el futuro.

Me gustan todos los deportes, especialmente el de alto rendimiento, me gusta la competitividad. Yo, practiqué kárate cuando niña, en el liceo jugaba al básquetbol, vóleibol y fútbol, pero después de la pelota, no hay otro deporte que me apasione, aunque me emocionan todas las disciplinas.

-¿Cuándo fue el momento que decidiste darlo todo por el softbol? ¿Cuáles han sido tus mejores logros alcanzados en el softbol profesional?

-Cuando empecé a representar al estado Aragua, di el paso del béisbol a softbol, debido a que la competencia junto a los varones se ponía difícil ya que era mujer y no iba ser discriminada o excluida, porque cuando estaba jugando béisbol, fui convocada a una preselección del municipio Libertador, y cuando llegué me dijeron que si tenía protección, sufrí el machismo y empezaron a descrinarme por simplemente ser mujer.

Fue una experiencia incomoda, pero cuando estaba con la selección femenina de softball todo era diferente, por eso decidí dar el paso a este deporte, ya que no iba a tener futuro en el béisbol, porque sabiendo de historia, nunca ha existido una representante femenina en esa disciplina en grandes ligas o jugando profesional. Con el femenino de Venezuela, tenía mi beca y representaba a mi país, gracias a eso he logrado mil cosas positivas que jamás voy a olvidar.

-¿Qué tan importante es para tu familia, tener a una de las mejores jugadoras de nuestra tierra?

-El apoyo de mi familia ha sido muy importante, creo que sin el apoyo de ellos, no estuviese actualmente jugando al softbol, ellos siempre humildemente me dieron la oportunidad y las herramientas para jugar a este deporte, mis padres dieron su esfuerzo y me dieron una gran oportunidad, gracias a ellos estoy aquí por su apoyo incondicional.

-¿Recuerdas aquella legendaria participación en los Juegos Olímpicos donde Bogado estuvo cerca de hacer historia?

-Mariangge se alzó una tremenda victoria ante la selección de Canadá en los JJOO y casi lanza un nohitter contra Holanda, ella era dónde se parara. Mis respetos, para Mariangge Bogado.

-Ahora, descríbeme los momentos más lindos que tuviste con Venezuela y que sentiste en las Olimpiadas de Beijín 2008

-Venezuela lo es todo, pienso que los Juegos Olímpicos por siempre será el logro más importante para mí como atleta, también logramos tres veces la medalla de oro a nivel centroamericano, para ser un logro grande hacia nuestra tierra, tuvimos una buena secuencia, logramos el subcampeonato en el campeonato panamericano de Río de Janeiro.

En esa época vivimos los mejores momentos en el softball. En lo personal nunca olvidaré el jonrón que di en los Juegos Olímpicos, ese cuadrangular ante Canadá para siempre será inolvidable, ya que fue ante uno de los mejores equipos del mundo, gracias a Dios en mi carrera me han salido buenos jonrones y en los momentos más oportunos. Pero ese batazo que di frente a las canadienses nunca lo voy a olvidar.

-¿Qué significado tiene para tu vida, que un estadio de Venezuela, lleve tu nombre?

-Es bastante gratificante, no me esperaba esto, pero es para mí un orgullo que un estadio lleve mi nombre, me siento orgullosa de haber nacido en la Ovallera y que el estadio se llame Yuruby Alicart, el mismo está ubicado en una urbanización pequeña, pero humilde de dónde espero que salgan grandes atletas. Cuándo llevo a alguien a visitar les digo: este estadio lleva mi nombre.

-¿A quién le agradeces?

-Primeramente a Dios, a mi familia y a mis entrenadoras como Zuleima Crimele y la canadiense Kim Wright, que me ayudaron a formarme a ser quien soy, también a la Universidad: Florida Satate Uniersity por desarrollarme junto a una carrera universitaria, a mis amigos y compañeras de juego que han estado involucrada en lo que ha sido mi experiencia en este deporte.

-¿A tu madre le dedicas tus triunfos?

-Mi mamá ha sido una gran inspiración para mí, me ha apoyado tanto y nunca ha dejado que me rinda, ha sido un ejemplo como madre y como luchadora en la vida, ha sido muy humilde y es junto a mi papá, las personas que me inspiraron a lograr mis sueños.

Mis triunfos se lo dedico a mi tricolor, a mi familia y a toda Venezuela, porque cada vez que juego vivo pensando en ella, es mi país y no lo cambio por nada, simplemente nuestra tierra es lo mejor.

-¿Cómo te fue esta temporada en el softbol italiano?

-Este es mi segundo año en la Liga Pro italiana, en la temporada pasada ayudé al equipo a llegar a los playoffs, batee sobre 300 y di dos cuadrangulares, pero para este año me tracé una meta de llegar más lejos y superar mi Average. En la Copa República de Italia quedé como la mejor bateadora del certamen.

-Hablando de Italia, jugar allá para todo deportista, más que una meta trazada; es un sueño. ¿Cómo surgió esa oportunidad?

-La oportunidad de jugar en Italia se dio a través del coach Argenis Blanco, él es un venezolano que ha trabajado con el equipo que he jugado en estos últimos años, me propuso este reto y me gustó la idea, sentí que me ayudaría mucho en mis competencias con la selección de Venezuela, debido a que estaría activa durante un gran tiempo del año y para poder mantenerme activa en el softbol.

-¿Y cómo se vive el softbol en un país que respira fútbol todos los días?

-Es una liga muy buena, de las mejores ligas del mundo, después de la de Norteamérica y Japón, tomé ese reto, todas las semanas hay entrenamiento. La temporada anterior, tuve un gran desempeño, esta campaña volví para demostrar mejores metas y números, fui seleccionada como la mejor del campeonato; liderando en varios departamentos.

Ayudamos al equipo clasificar a las semifinales, con un grupo muy joven en general, llegamos a esas instancias para ser un logro importante. Fue una experiencia bastante agradable, mantenerme en el play y la actividad física desde marzo hasta julio me ayudó mucho para llegar en óptimas condiciones a representar a Venezuela en los campeonatos del año.

-Por otra parte, tu evolución y rendimiento deportivo ha sido notable. ¿Siempre te ha gustado esa posición, la de 2da base?

-Comencé jugando primera base en el béisbol, luego en el softbol recorrí todas las posiciones, estaba comenzando y quería quedar en la selección de Aragua, hice hasta de cátcher, hasta que me identifiqué con la posición del ss, pero cuando se dio una oportunidad de jugar en la segunda base con el seleccionado nacional, jugué allí y me quedé hasta este año que lo hice con Venezuela, algunas veces me ponían en el campo corto, pero mi posición natural ha sido 2da, ya que realmente es donde tengo los recuerdos más lindo de mi vinotinto y donde tengo mayor responsabilidad en el infield.

-¿Te falta mucho por demostrar?

-Creo que ya he demostrado lo suficiente a nivel nacional e internacional, he alcanzado muchos logros que cualquier atleta puede lograr, ya que representar a tu país en los JJOO es lo máximo. He sido constante en mi carrera, estoy contenta de ella y cuando ya se acerque la hora de terminar de colgar los ganchos, quiero terminar de una buena forma.

Con la selección dije adiós este año, ya di lo suficiente en una carrera bastante larga, es momento de pensar en otros objetivos y metas. Venezuela me ha dado mucho y estoy muy feliz por lo que he hecho. Quizá en uno o dos años podría poner fin a mi carrera como jugadora, para empezar con otros planes y rol en el mundo del softbol.

-Geraldine Puertas, es una de esas jugadoras que más sonríe en el campo, ¿se puede considerar a la barquisimetana tu mejor amiga?

-A Geraldine Puertas en las Olimpiadas también le fue bien, ella es una de mis mejores amigas de la vida, tremendo ser humano y gran persona. Nosotras hemos compartido tanto en el terreno de juego que nos sentimos como familia, Yaicey Sojo, Mariangee, Jinneth Pimentel que son de mi estado, Zuleima Cirimele que también fue mi entrenadora y atleta con la selección en los Juegos Olímpicos.

-Tus amistades son de las mejores, ¿Qué recuerdos tienes de Mariangee Bogado?

-Wow, Mariangee ha sido mi compañera por mucho tiempo, soñamos y nos desarrollamos juntas como jugadoras, logramos todo lo bueno gracias a una bonita amistad y unión. Cada una vio cómo se desempeñó en este deporte, gracias a ella y a muchas más obtuvimos tantas alegrías. Ella es una pitcher espectacular, va a ser difícil superar lo que ella ha hecho por Venezuela, hoy día seguimos la amistad, pero ya no estamos tan juntas como antes porque se ha convertido en una gran madre y tiene una bonita familia. Sabes, los amigos son piezas baluarte para el progreso de cada quien, obviamente cuando siempre te animen a seguir adelante.

-¿Cuéntame del cariño que sientes por los animales y sobre todo por los perros ¿cuántos tienes?

-Cuando me mudé de casa, decidí tener un perro que la cuidara, siempre tuve perros en la casa de mi mamá, pero no eran grandes, por eso decidí comprar un perro silver, debido a que son muy inteligentes y tienen muchas cualidades, pero cuando me iba sentía que le hacía falta la compañía por eso adquirí a ‘grey’ para protegernos. Ellos nos dan amor, un amor muy bonito y le dan alegría a la casa.

-¿Qué pensó Yuruby, al momento de decirle adiós a la selección?

-Fue una decisión difícil, nunca me imaginé el retiro a la selección y menos que llegara ese momento, pero en algún tiempo tenía que llegar, además es darle la oportunidad a otras chicas que se desarrollen en el campo y nos representen.

19 años vistiendo esa camiseta tan linda de nuestra tierra, significan tiempos de lucha, orgullo, triunfo y pasión.

-¿Realmente viviste tus mejores años con la Vinotinto femenina de softbol? Y cuál de todos, es el más lindo recuerdo con Venezuela?

-Fueron los mejores años de mi vida, conocí muchas compañeras que son ahora mi familia, la vida y el deporte me dio mucho, me siento un poco triste, pero estoy convencida que hay otras metas de la cual me prepararé mentalmente para encarar los nuevos propósitos.

Viví muchos logros, el mejor de todo fue vestir la camiseta nacional en los Juegos Olímpicos de Beijín, disfrute muchísimo esta pasión, ahora tengo que verlo desde afuera y desearle éxitos a la que me sustituya en la selección, y a todas que visten con orgullo y sentimiento a Venezuela.