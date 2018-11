Parlamentarios en foro: Reafirman que aun es posible apostar por Venezuela #6Nov

Sobre la tesis de que “aún es posible apostar por Venezuela” coincidieron este martes los diputados a la Asamblea Nacional Juan Andrés Mejía, Stalin González y Miguel Pizarro, quienes participaron en el foro Perspectivas 2019, organizado por la empresa Ecoanalítica.

El diputado Juan Andrés Mejía, ratificó que existe un debate dentro de las fuerzas opositoras pero a su manera de ver “es un debate lógico y una discusión que es producto de la frustración que nos trae el haber intentado muchas cosas y no haber logrado el resultado esperado”. No obstante, comentó que no hay que satanizar el debate y que la oposición ha logrado, en los últimos meses, ponerse de acuerdo en temas económicos,

políticos y sociales fundamentales; aseguró que “tanto para los venezolanos como para la comunidad internacional es fundamental saber y entender que hemos llegado a estos consensos y a un plan mínimo de Gobierno: un plan país que tiene coherencia y que tiene el apoyo de distintos factores”.

Por su parte el diputado Stalin González, precisó que es importante “buscar los espacios para reivindicar el oficio de la política, ya que esta no es la primera vez que en Venezuela hay un clima adverso para hacer política. Hay que rescatar la confianza y la credibilidad”. En su intervención el diputado comentó que más allá del rescate de estos dos elementos, hay una ruta en la que han trabajado para hacer que las cosas sean distintas: “la primera: la unidad; la segunda: entender al país y el descontento de la gente; la tercera: tener una visión país y trabajar en ella; y la cuarta: buscar apoyos y divisiones dentro del Gobierno”.

Mientras que el diputado Miguel Pizarro, aseguró en el foro que se está en un presente de desesperanza e incierto: “Los venezolanos no estamos condenados a vivir como estamos viviendo pero para romper esa condena debemos primero estar convencidos de que podemos derrotar la crisis política y social que hoy atraviesa el país”. Asimismo aseguró que la política es servicio y esta hoy tiene que reñirse entre lo que es popular y lo que es correcto

“Este país cambiará el día que nosotros nos hagamos cargo de las acciones, de las decisiones y de la presión necesaria para que nuestro país cambie, la presión internacional es clave para poder salir de lo que estamos viviendo, pero también es necesaria la presión interna organizada, la capacidad de construir esperanza y la fuerza y determinación para seguir debilitando al régimen. Esa es la forma de salir de este espiral”, aseguró.