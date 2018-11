Pedro Palma: Ingresos reales no petroleros registran una caída del 80% #6Nov

La caída de los ingresos reales no petroleros ha sido superior al 80%, aseguró el economista y ex presidente de la Academia de Ciencias Económicas, Pedro Palma, durante su intervención en el foro Perspectivas 2019, organizado por Ecoanalítica y realizado en los salones de la Quinta Esmeralda.

Destacó en su intervención, que dado el mayor aumento en los precios respeto al ritmo de depreciación del tipo de cambio no oficial, el poder de compra de cada dólar ha mermado en forma significativa. Asimismo señaló que en Veneuela una mayor proporción de las importaciones se ha realiado con dólares libres, con impacto en el encarecimiento de los precios y con mayores efectos inflacionarios.

Recuerda que en solo un año, la base monetaria ha aumentado en 33.000 %, mientras que la liquidez monetaria en el mismo período de tiempo ha crecido en 39.000% . Estima el especialista que gran parte del financiamiento monetario del Banco Central de Veneszuela ha sido dirigido hacia Petróleos de Venezuela, debido a los severos problemas de flujo de caja que tiene la estatal petrolera. Asimismo, indicó que las obligaciones en Default por parte de la República alcanzan un monto cercano a los US$ 6.337 millones

Indicó que la destrucción del aparato productivo interno con las ocupaciones de fincas, el cerco contra el sector empresarial privado, ha generado un crecimiento exponenciar de las importaciones. Recordó que solo en el rubro de alimentos la inflación fue de 42% en la última semana de octubre.

Refirio que se ha venido planteando en el país, la posibilidad de dolarizar la economía, afirmando que aun cuando no hay una decisión oficial en torno a esta medida, progresivamente se ha ido acentuando la dolarización no formal de la economía.

Señaló que al revisar las cifras, se ha determinando que en estos momentos, se está produciendo en el país la mitad de lo que se producía en el año 2013.

Advierte que se espera que la producción petrolera venezolana siga cayendo, ante la reducción del número de taladros está por debajo del nivel de estabilización.

No hay que olvidar que otros economistas y analistas petroleros, proyectan que si no hay un cambio brusco en la política petrolera, orientado a rescatar la industria petrolera e incrementar los niveles de producción, no es descartable que para el año 2019, el nivel de la producción petrolera venezolana, se ubique por debajo de los 800 mil barriles diarios, lo cual dejaría en condiciones muy vulnerable, la variable de ingresos de la renta petrolera.