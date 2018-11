OPINIÓN Por el bien de todos rectifiquemos de los dos lados #8Nov

Muy buenas conferencias de grandes expositores nacionales e internacionales, artículos de prensas, programaciones, opiniones interesantes hablan de la situación de Venezuela pero nada que den en el clavo que alumbre una solución, es tan horrible el panorama que cuando se le pregunta a un Doctor sobre la situación económica del país antes de responder la pregunta dice que cada vez que le formulan esa interrogante no sabe si hacer pucheros o llorar, lo dice un señor experto en la materia de toda credibilidad, nadie de los que manejan la política se pronuncian ,aun sabiendo que van por un camino equivocado y sin ánimo de rectificar o es que el interés es seguir con un plan de destrucción si este fuese un logro, destruir al país y a sus hacedores como lo son el sector primario que es el agrícola y pecuario, agricultura y ganadería, el comercio y la industria cada día son menos, la estampida de la creatividad con ganas de vivir y convivir en su país que se le ofrece, donde está la oferta que anime.

Desgraciadamente la oferta es persecución, amenazas, controles tras controles, escasez, irrespeto, inseguridad, ausencia de los insumos que se necesitan para producir todo tipo de alimentos para el consumo diario, ataque a la propiedad privada, controles de precio sin tener conocimientos de causa, sabrán los que quieren imponer los precios que para llevar un toro a quinientos kilos se necesitan cuatro años, sabrán que lo que se necesita para la buena salud de estos toros subió quince mil por ciento su precio y que en vez de apoyar a quien produce y paga impuesto su recompensa es la maldad, el descrédito y el enemigo, por Dios este es el aliado único que puede ayudar a salir a este país de la crisis, las condiciones están dadas y el País tiene todas las condiciones de producir lo que consume y hasta exportar excedentes y generar divisas para Venezuela solo hay que oír a los de buena voluntad y saben que ese no es el camino y si se respetaran espacios, y cada quien a lo suyo y la guitarra para el músico y el que quiera saber de todo no sabe nada y es quien desea tomar todas las decisiones

No está en la mente de los hacedores creativos que buscan aportar y buscar la forma de que estemos bien y que dejen de pensar que aquí todo se acabó no por favor hagamos lo dicho por Bernard Sherman cuando deja este mensaje “Solo triunfan en el mundo quien busca las circunstancias y las crea si no las consigue” y de eso no tenemos duda de que en nuestro país el noventa por ciento de sus habitantes está en esa búsqueda y el Diez por ciento que piensan distinto hasta podrían rectificar ojala Dios les ilumine su mente y se den cuenta que ese no es el camino y son muy pocos en realidad y que en forma desconsiderada se benefician y se olvidan de la Justicia Divina que nunca perdona, por tal hay que oír a las personas que están abocadas al bien, esto con el fin de no seguir fomentando la diatriba y el rencor, hoy en día impera la necesidad de unirnos en una sagrada unión de recuperar nuestro país dejar de andar buscando las cosas donde no existe, que reine la verdad y cese los acuerdos y negociaciones y acuerdos a espalda de los verdaderas víctimas que cada día se le hace más difícil su existencia y aún le queda la fe de que algún día la esperanza pueda volver a ver luz y que se le hará una vida más humana y no lo que se vive hoy en día.

Cuando escribí este artículo tenía un dolor reprimido y un sentimiento profundo por mis hijos y nietos, familiares y amigos que comparten las mismas preocupaciones de la mayoría, también rezaba una oración en silencio y un ruego a Dios por que no suceda lo que con miedo y claridad asoman los expertos en Finanzas y economía en este momento la crisis tan grave que estamos en el país aun así y estamos en abundancia, ay mi Dios que nos espera entonces? Todos los científicos de la economía anuncian una inflación de Diez millones por ciento o más. Como no vamos a estar preocupados si las medidas contra la no productividad cada día se acentúan más, como quien dijera aquí está prohibido producir todo el que quiera producir y construir es un enemigo hay que joderlo pongámonos las trabas ese es un inconveniente a nuestros planes, como no vamos a estar preocupados y rogándole a Dios que cese la fijación a los ganaderos que dejen de atropellarnos ponerle precio a sus esfuerzos y someterlos y mantenerlos bajo una tensión inmerecida, todo lo contrario a lo que se merece quien produce la comida, es quien merece respeto admiración, no es tan fácil andar con las bolas llenas de tierra o andar detrás de un tractor, respirando impurezas o pasar sol y lluvia, cuando hablo de lo que pronostican los conocedores de lo que nos viene me quedo corto porque aun en este país quedan muchos habitantes de gran valía y como tabla de soluciones de este barco que está haciendo agua.

Otro pedimento a Dios en nombre de todos los golpeados y sufridos de nuestro País es que aparezcan las medicinas que sea accesibles, igual que los alimentos, el vestuario ,cesen las colas, que los hospitales vuelvan a funcionar, que pare la inflación, que podamos vivir en paz, regrese la alegría y no andemos como si tuviésemos un dolor de muela o como si permanentemente vamos a poner una denuncia, que Dios nos permita volver a prender las luces de los carros para volver a los paseos de noche, de todo corazón te lo pedimos señor tu sabes que si se puede.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la prosperidad de nuestro país.