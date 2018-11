OPINIÓN Con voz propia: Teodoro TalCual eres

Quienes pudimos vencer dificultades a las cuales fuiste sometido por la narco-castrense-castrista revolución socialista, en la cual se embarcaron algunos sinvergüenzas que ni intentaron apersonarse para darte el Adiós.

Teodoro Petkoff Malek, zuliano nacido en Maracaibo, pero criado en El Batey, es visto por disimiles opiniones: el vehemente, rebelde, apasionado, franco, directo y con profunda convicción por la democracia.

“Se que estarás escuchando con el ceño fruncido, esperando a ver qué voy a decir”, dijo en su velatorio el jesuita Francisco José Virtuoso, Rector de la UCAB; “Te recordaré como una gran persona, fuiste un bienaventurado de corazón limpio; espero que tu espíritu rebelde e irreverente nos siga inspirando”.

Graduado Cum Laude de Economista en la UCV, en la cual ejerció la docencia.

Del político surgió el escritor que dejó una docena de libros con incursión en temas de recobrada actualidad: Checoslovaquia: el socialismo como problema, su primer vademécum; ¿Socialismo para Venezuela?; Proceso a la izquierda: o de la falsa conducta revolucionaria; Hugo Chávez, tal cual; Dos izquierdas; El socialismo irreal.

Tuvo pasantía literaria que “afortunadamente para la historia de la literatura quedaron apenas en siete cuentos y una novela, tan mala esta que desaparecí su manuscrito”.

Sin sectarismo profesional resaltamos la función comunicacional que confirma Oswaldo Barreto, en ensayo quehacer periodístico de Petkoff. Su pana Gabo (Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura), definía como mejor

oficio del mundo, al cual se dedicaría Teodoro. Venía de practicarlo ad honorem desde los años 50 en TP (Tribunal Popular, del Partido Comunista). Cuando el Gabo recibió en 1972 el Premio literario Rómulo Gallegos, donó los Bs 100 mil ($ 22.500), monto del lauro al naciente MAS, partido fundado por Teodoro y del cual el autor de Cien años de soledad se declaró militante. Con ese dinero fue fundado el diario Punto.

Además promovió revistas vinculadas al pensamiento político, como *Inforemas *y *El Ojo del Huracán.* En 1999 trabajó como director de El Mundo, del cual fue despojado por presión del totalitario régimen. Fundó su propio vespertino *Tal Cual*, con el emblema claro y raspao.

“El diario va a seguir la línea que es la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión” ocho demandas durante los gobiernos de Hugo Chávez y su legatario Nicolás Maduro.

Para el otro suramericano Nobel de Literatura, *Mario Vargas Llosa, igual distinguido con el literario Rómulo Gallegos: *“El periodismo es un oficio que implica también aventura, riesgo y audacia”. En su criterio, los Premios Ortega y Gasset, otorgado en 2015 al Catire, “adquieren una especial relevancia en sociedades en las que los sistemas de censura, más o menos explícitos o disimulados, impiden el libre ejercicio de esta profesión. Teodoro está dando una durísima batalla en una dictadura que va cerrando espacios de libertad. El caso de Teodoro es muy parecido al de (Malraux) André y (George) Orwell”, dijo en discurso pronunciado en la ceremonia de entrega del galardón que el régimen castro comunista impidió al galardonado recibir.

“Yo no le pido permiso para ejercer mis derechos constitucionales a nadie. O me voy fugado o me quedo aquí”. Los ejecutores de la persecución: el Maldado Cabello y los jueces Bárbara César Siero y Aris José La Rosa.

Ya en 2012 había sido galardonado con el Premio María Moors Cabot el más antiguo reconocimiento internacional en el periodismo

(creado en 1938

por la Escuela de Periodismo de la Universidad

de Columbia (EEUU).

Justicia es su inclusión entre los mártires de libertad de información.

Al MARGEN. Hasta el mismo imperio son enviados los esbirros de Seguridad Nacional (Sebin) para que sigan a los refugiados en EEUU. Les pagan $2.000 por su labor. Los que están en lista de la DEA se las dan de Pablo Escobar.