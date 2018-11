Juan Brito, el fotógrafo larense que le tendió la mano a un colega en Colombia #12Nov

View this post on Instagram

" 'Home' Juan esto de la 'Tenología' me ha dado duro" Don Jairo y su "Jalisco"; mi primer personaje retratado aquí en la ciudad de #pereira; al día de hoy les puedo decir que mantenemos una buena relación de amistad; aunque poco nos vemos pero cada vez que lo hacemos el saludo es fraternal y sincero; ayer en medio de la celebración de #Halloween me lo encontré y no fue la excepción, conversamos un rato y por cierto conocí a su hermano, excelente persona, muy parecido a don Jairo pero versión más delgada (luego les hablo un poco más de ese encuentro y se los presento). Conversando con Don Jairo me hacía referencia a años anteriores cuando no existía la era digital, me decía que un día como ese al medio día ya había mandado a revelar dos rollos de película de fotos que hacía por la celebración, y a esa hora cuando ya se decidía guardar a Jalisco lo que había vendido era como 7 fotos; bueno Juan no me quejo, pues ahí hice para pagar unos días atrasados de la renta, y me quedo algo para la comidita; pero la verdad, esto de la 'Tenología' me ha dado duro, y ahora peor porque vea está camarita ya no se que le pasa, ya a esta hora no funciona vea, se pone negra y no hace más nada; le cuento que si yo me pudiera hacer a una de esas como la que ud. Tienes ahí si sería otra la historia. Pero no mijo eso es como soñar despierto, ya uno tan viejo y con este negocio tan duro es imposible. Don Jairo pero soñar no cuesta nada, y eso lo acerca más a lo que desea, y si lo desea mucho hasta se puede hacer realidad; y si depronto le pedimos ayuda al alcalde @juanpablogalloo quién quita y le ayude… Risas!!! No Juan, vea aquí nadie está por nadie, eso ud. Tiene que estar por ud. Mismo y contar con lo que ud. Tenga, sin estar pidiendo nada a nadie… .-Bueno Don Jairo en parte tiene razón, pero también creo en personas generosas y que por una buena causa le pueden brindar una ayuda; A veces pedir una pequeña ayuda nos puede acercar a algo que queremos… Uno nunca sabe… Hoy se me ocurre que no es tan descabellado que quizás no el alcalde, depronto la gente de @canon.colombia o de alguna cuenta de equipos fotográficos le pudieran brindar el apoyo a Don Jairo. Continua 👇🏽👇🏽